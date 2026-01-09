Grok: Απενεργοποιήθηκε η δημιουργία εικόνων για μη συνδρομητές από το chatbot του «X» μετά το σκάνδαλο

  • Το Grok, το chatbot της πλατφόρμας Χ, απενεργοποίησε τη δημιουργία εικόνων για τους χρήστες χωρίς συνδρομή, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η δημιουργία πλαστών σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε συντηρητικό μέτρο, ζητώντας από την πλατφόρμα X να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το Grok έως το τέλος του 2026.
  • Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε την απενεργοποίηση της λειτουργίας μόνο για τους μη συνδρομητές «προσβλητική για τα θύματα», καθώς «απλώς μετατρέπει μια λειτουργία που επιτρέπει την δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service».
Το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας Χ του Έλον Μασκ, απενεργοποίησε σήμερα για τους χρήστες χωρίς συνδρομή την λειτουργία της δημιουργίας εικόνων, έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσε η δημιουργία πλαστών εικόνων γυναικών και ανήλικων σεξουαλικού χαρακτήρα.

Οι εικόνες αυτές που δημιουργήθηκαν με την επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο πραγματικών προσώπων ώστε να εμφανίζονται γυμνά προκάλεσαν αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ερώτηση χρηστών στο Χ, το Grok απάντησε: «Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμες μόνο για συνδρομητές επί πληρωμή. Μπορείτε να εγγραφείτε για να ξεκλειδώσετε αυτές τις λειτουργίες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επιβολή συντηρητικού μέτρου μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει την Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ είχε επιβάλει στις αρχές Δεκεμβρίου πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της κάλεσε την Τρίτη το X να βρει «επειγόντως» μια λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών και που δημιουργήθηκαν από το Grok.

«Αυτό που είδαμε στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες είναι απολύτως εξοργιστικό και απαράδεκτο σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της», δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υπουργός αρμόδια για την Τεχνολογία στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας του Grok μόνο για τους μη συνδρομητές είναι «προσβλητική για τα θύματα», ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού.

Το μέτρο αυτό «απλώς μετατρέπει μια λειτουργία που επιτρέπει την δημιουργία παράνομων εικόνων σε premium service» και αποτελεί «προσβολή προς τα θύματα του μισογυνισμού και της σεξουαλικής βίας», πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

