Κύπρος: Στο μικροσκόπιο των αρχών το βίντεο που προκάλεσε σάλο – «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση

Στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Κύπρου βρίσκεται το βίντεο που διέρρευσε στην πλατφόρμα «Χ» και προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με την αντιπολίτευση να ζητεί εξηγήσεις.

Πληροφορίες του ιστοσελίδας philenews αναφέρουν ότι η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες προς την Αστυνομία, για την έναρξη ερευνών και ανακρίσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης και της προέλευσης του επίμαχου βίντεο. Το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας για την εξέταση του βίντεο είναι η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος λόγω και της φύσης της υπόθεσης, ενώ εμπλοκή έχουν και άλλες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Νομική Υπηρεσία τονίζουν ότι «στο παρόν στάδιο δεν θα σχολιάσουν οτιδήποτε».

Η διερεύνηση είναι δύσκολη επειδή πρόκειται για δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, η οποία έχει ως πολιτική της να μην παρέχει πληροφορίες για τους χρήστες της σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες. Και παλαιότερα όταν δημιουργήθηκαν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και πολιτικά πρόσωπα ή και θεσμοί απευθύνθηκαν στο Χ, έλαβαν αρνητική απάντηση όσον αφορά στην αποκάλυψη των ατόμων που κρύβονται πίσω από ανώνυμους ή ψευδείς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς «παρωδία».

Όμως, σήμερα με τα μέσα που είναι διαθέσιμα και την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι εφικτό, όπως αναφέρθηκε στο philenews από ειδικό, να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα λογαριασμό. Υπάρχει ένα μοτίβο αναλύσεων και εξετάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες κατευθύνσεις για να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από τη διαρροή. Όσο για τα όσα ακούγονται να λέγονται στο βίντεο, αυτά παραπέμπουν σε μια νέα υπόθεση τύπου Al Jazeera όπου και εκεί έγινε παράνομη καταγραφή συνομιλιών, απομονώθηκαν αποσπάσματα και οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν να προσέλθουν να καταθέσουν, αναφέρει η ιστοσελίδα.

«Υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως στόχο ήταν να υπονομευθεί η αξιοπιστία του Προέδρου και της κυβέρνησης»

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, σχολίασε το βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται φερόμενοι ως επενδυτές και γίνονται υποτιθέμενοι ισχυρισμοί σχετικά με χρηματισμό και παρέμβαση στη λειτουργία της κυβέρνησης, πατώντας στην αξιοπιστία του υλικού, στη φύση των συνομιλιών που παρουσιάζονται και στη διαδικασία με την οποία η κυβέρνηση προσελκύει επενδύσεις.

Μιλώντας σε εκπομπή του Sigmalive τόνισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας, μέσω της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διερευνούν ήδη την προέλευση του βίντεο και το περιεχόμενο των συνομιλιών που περιλαμβάνει. Όπως επεσήμανε, «δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες καθ’ αυτές, αλλά θεωρούμε ότι έγινε κακόβουλη επεξεργασία ήχου και εικόνας για να δημιουργηθούν εντυπώσεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ο στόχος της κακόβουλης αυτής ενέργειας ήταν να υπονομευθεί η αξιοπιστία του Προέδρου, της κυβέρνησης και, ευρύτερα, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία.

Σε σχέση με τις υπονοούμενες κατηγορίες περί χρηματισμού, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της προσέλκυσης επενδύσεων και της παράνομης χρηματικής συναλλαγής. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση, και ειδικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσελκύει επενδύσεις για τη χώρα μέσω διαφανών διαδικασιών και ταξιδιών, και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κρατικός αξιωματούχος ζητεί παράνομη αμοιβή μέσω τηλεδιάσκεψης είναι αβάσιμος. Αναφορικά με τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, τόνισε ότι ο ρόλος του περιορίζεται στη διευκόλυνση διαδικασιών για νόμιμες επενδύσεις και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την αδειοδότηση. «Ο διευθυντής του Γραφείου είναι ο πιο κοντινός συνεργάτης του Προέδρου και φυσικά μπορεί να εξηγήσει διαδικασίες, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία παράνομη πράξη», είπε.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι ο κ. Χρυσοχώς ουδέποτε είχε άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο και ότι οποιαδήποτε συνάντηση ή επικοινωνία που τον αφορά ήταν στο πλαίσιο επαγγελματικών συναντήσεων και με παρουσία τρίτων, χωρίς να προκύπτει καμία επιλήψιμη ενέργεια. Παράλληλα, τόνισε ότι το βίντεο έχει χρησιμοποιήσει πραγματικά γεγονότα και συνομιλίες, αλλά με τρόπο κακόβουλο και παραπλανητικό, δημιουργώντας αφήγημα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε σχέση με τις αναφορές περί δωρεών και εισφορών, ο κ. Αντωνίου έκανε σαφές ότι οποιοδήποτε ποσό δίνεται προς το κράτος ή φορείς που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, γίνεται μέσω επίσημων διαδικασιών, ελέγχεται από τη Γενική Λογιστική Υπηρεσία και δεν συνιστά εισφορά προς τον Πρόεδρο ή την κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντική πτυχή, καθώς μέσω τέτοιων εισφορών χρηματοδοτούνται έργα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως πρόσφατα για παράδειγμα η δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από ιδιωτική τράπεζα για το Κέντρο Ναυτισμού. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση εξασφαλίζει διαφάνεια και πλήρη έλεγχο.

Ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε επίσης ότι ο κύριος Λακωτρύπης, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο ως μεσάζων, εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και όχι την κυβέρνηση ή άλλους φορείς. Ο ίδιος δραστηριοποιείται ως μεσάζων σε θέματα επενδύσεων ή έργα ενέργειας, βασιζόμενος στην εμπειρία του ως πρώην υπουργός, αλλά οποιαδήποτε συμμετοχή του γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και υπό την εποπτεία των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Αναφορικά με τις ισχυριζόμενες επαφές με επενδυτές υπό κυρώσεις της ΕΕ, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ελέγξει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επιρροή του κράτους ή της κυβέρνησης υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως υπερβολικούς.

Τέλος, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι αναμένεται εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί η έκθεση για την προέλευση και αυθεντικότητα του βίντεο. Υπογράμμισε την ανάγκη να μην υιοθετούνται αβασάνιστα συμπεράσματα από το κοινό, επισημαίνοντας ότι η συνολική εικόνα του υλικού κινείται σε μεγάλο βαθμό σε σφαίρα δημιουργίας εντυπώσεων, με κακόβουλη επεξεργασία εικόνας και ήχου.

Συνοψίζοντας, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και νόμιμο πλαίσιο, ότι οι διαδικασίες προσέλκυσης επενδύσεων είναι διαφανείς και ελεγχόμενες, και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράνομων χρηματικών συναλλαγών ή επιρροής σε κρατική πολιτική δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία.

Remedica: Παίρνει θέση για τον σάλο με το βίντεο και τις δωρεές

Διευκρινιστική δήλωση μετά την προβολή βίντεο, που αναρτήθηκε χθες στην πλατφόρμα «Χ» και φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία, εξέδωσε την Παρασκευή η φαρμακευτική εταιρεία Remedica, σύμφωνα με το Sigmalive.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι η LetterOne δεν υπόκειται σε καθεστώς κυρώσεων και είναι πλήρως διαχωρισμένη από μετόχους της που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Όπως αναφέρει οι συγκεκριμένοι μέτοχοι δεν ασκούν καμία επιρροή στη LetterOne, δεν αποκομίζουν οποιοδήποτε όφελος από αυτή και η LetterOne δεν εκφράζεται εκ μέρους τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Remedica και η LetterOne διευκρινίζουν ότι δεν έχουν προβεί σε πολιτικές δωρεές προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Σημειώνεται ακόμα ότι η LetterOne, ωστόσο, ανταποκρίθηκε σε δημόσια έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 και προέβη τον Ιούλιο του ίδιου έτους σε δωρεά 75.000 ευρώ στον επίσημο Λογαριασμό Στήριξης Πυρκαγιών, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη.

Η εταιρεία τονίζει ότι η δωρεά αυτή περιλάμβανε και στήριξη προς μέλη του προσωπικού της Remedica που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.