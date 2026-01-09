Δημογλίδου: Σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό με τα τρακτέρ που μπήκαν ξαφνικά στην εθνική οδό, στη Νεμέα

  • Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος αγροτών που έκλεισαν αιφνιδιαστικά με τα τρακτέρ τους την εθνική οδό στη Νεμέα, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κάποια άτομα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση.
  • Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε το περιστατικό «από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες» των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς υπήρχε κίνδυνος τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους ίδιους τους αγρότες.
  • Οι αγρότες έσπασαν με τα οχήματα τους τα διαχωριστικά και εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να ενημερώσουν την Αστυνομία. Παρά τις δυσκολίες σε κάποιες εναλλακτικές διαδρομές, η κυκλοφορία δεν έχει διακοπεί οριστικά σε κανένα σημείο του εθνικού οδικού δικτύου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημογλίδου: Σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό με τα τρακτέρ που μπήκαν ξαφνικά στην εθνική οδό, στη Νεμέα

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος αγροτών, που, όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, έκλεισαν αιφνιδιαστικά με τα τρακτέρ τους την εθνική οδό στη Νέμεα, ενώ παράλληλα κινούνταν πεζή ανάμεσα σε αυτοκίνητα που διέρχονταν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κάποια άτομα που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη κινητοποίηση και έχει ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια Εισαγγελία.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, η κυρία Δημογλίδου είπε στο ΕΡΤnews, ότι ήταν από τις πιο επικίνδυνες ενέργειες που έχει σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια αυτών των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς, όπως είπε, υπήρχε κίνδυνος τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους ίδιους τους αγρότες.

Παράλληλα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισήμανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει αγροτικό μπλόκο και ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες ήθελαν να διακόψουν την κυκλοφορία και στην τελευταία παρακάμψη που εξέτρεπε η ΕΛΑΣ τα οχήματα. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αγρότες έσπασαν με τα οχήματα τους τα διαχωριστικά και εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να ενημερώσουν την Αστυνομία.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι σε κανένα σημείο της χώρας δεν έχει διακοπεί οριστικά η κυκλοφορία καθώς παντού υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αν και -όπως τόνισε- σε μερικές από αυτές η κίνηση γίνεται με δυσκολία, ειδικά για τα βαρέα οχήματα.

