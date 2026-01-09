Ο «πόλεμος» των Μπέκαμ: Η προειδοποίηση του Μπρούκλιν στον Ντέιβιντ και την Βικτόρια – «Θα μιλάμε μόνο μέσω δικηγόρων»

  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να μην θέλει να επικοινωνήσει ξανά με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, και ζήτησε να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων του.
  • Η Daily Mail ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν και οι γονείς του αντάλλαξαν επιστολές το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μόνο μέσω των νομικών τους ομάδων. Μια πηγή δήλωσε πως «αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουν».
  • Ο Μπρούκλιν φέρεται να προσβλήθηκε από δημοσιεύματα που υπονοούσαν ότι «ελεγχόταν» από τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ, και έχει επικεντρωθεί σε μια «ήρεμη, χωρίς δράματα ζωή».
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ σε έξοδό τους.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να μην θέλει να επικοινωνήσει ξανά με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Καθώς η οικογενειακή τους διαμάχη μαίνεται, η Daily Mail ανέφερε την Πέμπτη ότι ο 26χρονος σεφ και οι γονείς του αντάλλαξαν επιστολές το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μόνο μέσω των νομικών τους ομάδων.

Ο Μπρούκλιν φέρεται να είπε ότι δεν ήθελε οι γονείς του να επικοινωνούν μαζί του ή να κάνουν δημόσιες δηλώσεις γι’ αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι θα έπρεπε να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλε το αίτημα αφού προσβλήθηκε από δημοσιεύματα σχετικά με τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ, οι οποίες υπονοούσαν ότι «ελεγχόταν» από αυτήν και ότι ήταν «όμηρος».

«Στον Ντέιβιντ ειπώθηκε να μιλήσει μαζί τους μέσω της [δικηγορικής εταιρείας] Schillings», δήλωσε μια πηγή στο μέσο ενημέρωσης. «Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουν».

Οι εκπρόσωποι του Μπρούκλιν και του Ντέιβιντ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Τον περασμένο μήνα, ο 20χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, Κρουζ, ισχυρίστηκε ότι ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τόσο αυτόν όσο και τους γονείς τους στο Instagram, ενώ διέψευσε τις αναφορές ότι ο 50χρονος Ντέιβιντ και η 51χρονη Βικτόρια ήταν αυτοί που μπλόκαραν τον Μπρούκλιν.

Παρόλο που ο Μπρούκλιν απουσίαζε από τη φωτογραφία του Ντέιβιντ στο Instagram για το έτος 2025, η οποία περιελάμβανε όλα τα άλλα παιδιά του – τον Κρουζ καθώς και τον 23χρονο Ρομέο και την 14χρονη Χάρπερ – ο αστέρας του ποδοσφαίρου δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον μεγαλύτερο γιο του στο Instagram Story του την ίδια ημέρα.

 

Ο Ντέιβιντ έγραψε ότι ήταν ευγνώμων για την οικογένειά του και μοιράστηκε την αγάπη του για όλα τα τέσσερα παιδιά του.

Στη συνέχεια, η Βικτόρια δημοσίευσε ξανά το Instagram story του συζύγου της με τον Μπρούκλιν.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μια πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι ο Μπρούκλιν «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον» να συμφιλιωθεί με την οικογένεια Μπέκαμ μετά τον διαπληκτισμό τους πέρυσι.

Προς το παρόν, «έχει επικεντρωθεί πραγματικά στο να ζήσει μια ήρεμη, χωρίς δράματα ζωή» με τη σύζυγό του, είπε ο ίδιος.

