Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ: Το block από τον Μπρούκλιν και η απόφαση να περάσει τα Χριστούγεννα με τους δισεκατομμυριούχους γονείς της συζύγου του

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν ακολουθούν πλέον τον αποξενωμένο γιο τους, Μπρούκλιν, στο Instagram, αφότου αποκαλύφθηκε ότι θα περνούσε τα Χριστούγεννα με την οικογένεια της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Οι συντετριμμένοι γονείς, οι οποίοι λέγεται ότι νιώθουν την απουσία του μεγαλύτερου γιου τους περισσότερο από ποτέ καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, φέρονται να αφαίρεσαν τον Μπρούκλιν από τη λίστα των ακολούθων τους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν δεν ακολουθεί πλέον τη μητέρα και τον πατέρα του στην πλατφόρμα κοινής χρήσης φωτογραφιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EXPRESS (@express)

Ωστόσο, ο μικρότερος αδελφός του Μπρούκλιν, ο 20χρονος Κρουζ Μπέκαμ, διέψευσε έντονα την αναφορά σε μια ανάρτηση στο Instagram Story το Σάββατο, ισχυριζόμενος αντ’ αυτού ότι αυτός, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν «μπλοκαριστεί» από το Μπρούκλιν.

«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταμάτησαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους… Ας δούμε τα γεγονότα σωστά. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι… όπως κι εγώ», έγραψε ο Κρουζ.

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους του Μπρούκλιν για σχόλια σχετικά με τους ισχυρισμούς του Κρουζ. Είναι η πιο δημόσια ένδειξη μέχρι στιγμής ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους εν μέσω της κλιμακούμενης οικογενειακής τους διαμάχης.

Η σύζυγος του Μπρούκλιν, Νίκολα, 30 ετών, επίσης δεν ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια. Ούτε αυτοί την ακολουθούν πλέον.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου φίλοι του Μπρούκλιν δήλωσαν στην Daily Mail τον Ιούλιο ότι τα αδέλφια του, Κρουζ και Ρομέο, είχαν μπλοκάρει τόσο αυτόν όσο και τη σύζυγό του Νίκολα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια πηγή ανέφερε: «Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα αποφάσισαν ότι θα περάσουν αυτά τα Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Οι γονείς της είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα τους έχουν μαζί τους».

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα έφτασαν στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την 30χρονη να ποζάρει για μια φωτογραφία με τον αδελφό της Μπράντλεϊ στον πίσω κήπο της απίστευτης έπαυλης στο Παλμ Μπιτς.

Η απόφασή του να περάσει τα Χριστούγεννα με τα πεθερικά του θα αποτελέσει πλήγμα για τους γονείς και τα αδέλφια του, τον 23χρονο Ρομέο, τον 20χρονο Κρουζ και την 14χρονη Χάρπερ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντέιβιντ εμφανίστηκε να προσφέρει δημόσια ένα κλαδί ελιάς στον γιο του, σε μια προφανώς προσπάθεια να βάλει τέλος στην πολύ δημόσια οικογενειακή τους διαμάχη.