Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο – Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο ίδιος ειδοποίησε το 112, έδωσε το στίγμα του και εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.
Όπως αναφέρεται, είναι καλά στην υγεία του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.
Σε εξέλιξη επιχείρηση #εντοπισμού και #διάσωσης άνδρα πλησίον καταφυγίου Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 21, 2025