Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο – Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας.
  • Ο άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκλωβίστηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης.
  • Ο Μολδαβός ειδοποίησε το 112, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο και είναι καλά στην υγεία του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Όλυμπος
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για Μολδαβό υπήκοο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, επιχειρώντας να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο ίδιος ειδοποίησε το 112, έδωσε το στίγμα του και εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.

Όπως αναφέρεται, είναι καλά στην υγεία του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Το αγαπημένο πρωινό 25χρονου coach διατροφής που τον κρατά χορτάτο για ώρες – Μειώνει τις φλεγμονές και βοηθά τον εγκέφαλο

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:16 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Καμία «ανακωχή» για τους αγρότες: Γενική συνέλευση σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας – Ο σχεδιασμός για ανοιχτούς δρόμους τα Χριστούγεννα

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν πως θα κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι ζητούν να ικανοποιηθούν τ...
07:06 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θεμ...
06:47 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (21/12) στην Αθήνα και σε άλλες 5 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
06:31 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω του «Athens Santa Run 2025»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Κυριακή (21/12), στο κέντρο της Αθήνας, καθώ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα