Ζελένσκι: Ζητεί «σαφή αντίδραση» από τη Δύση μετά τη μαζική ρωσική επίθεση – 4 νεκροί και χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «σαφή αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητη» και «πρωτίστως από την πλευρά των ΗΠΑ».
  • Η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 20 πολυκατοικίες και στην πρεσβεία του Κατάρ στο Κίεβο, με απολογισμό τεσσάρων νεκρών, τουλάχιστον 25 τραυματιών και ενός αγνοούμενου.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι οι μισές από τις πολυκατοικίες της πόλης έχουν μείνει χωρίς θέρμανση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εσκεμμένα ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Πηγή: Χ / @andrii_sybiha

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα «σαφή αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα που δέχθηκε η Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις στη διάρκεια της νύχτας, ιδίως με υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ.

«Είναι απαραίτητη μια σαφής αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Πρωτίστως από την πλευρά των ΗΠΑ, τα μηνύματα των οποίων γίνονται αντιληπτά με προσοχή από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, αξιώνοντας η Ρωσία να λάβει το μήνυμα ότι «είναι καθήκον της να επικεντρωθεί στη διπλωματία».

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας κατά της Ουκρανίας προκάλεσε ζημιές σε 20 πολυκατοικίες και στην πρεσβεία του Κατάρ στο Κίεβο, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


«Το κτίριο της πρεσβείας του Κατάρ υπέστη ζημιές από ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα», όπως και 20 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα, σημείωσε, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό τεσσάρων νεκρών στο Κίεβο.


Μεταξύ των θυμάτων, βρίσκεται ένας διασώστης που σκοτώθηκε σε διπλό πλήγμα σε πολυκατοικία στη συνοικία Νταρνίτσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, διευκρίνισε παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο.

«Ο εχθρός έπληξε ξανά πολυώροφο κτίριο, ακόμη και την ώρα που οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό εργαζόντουσαν ήδη εκεί», σημείωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Πέντε διασώστες, τέσσερα μέλη του ιατρικού προσωπικού και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν στο ίδιο σημείο, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ένας άνθρωπος επίσης αγνοείται, σημείωσε ο Κλιμένκο, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό «τουλάχιστον 25» ανθρώπων στο Κίεβο.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας νέα μαζική επίθεση κατά της γειτονικής της χώρας, ιδίως με τη χρήση ενός βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου Ορέσνικ, ο οποίος έπληξε την περιφέρεια Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Η Ρωσία έπληξε εσκεμμένα μη στρατιωτικές και κρίσιμης σημασίας υποδομές», κατήγγειλε ο Κλιμένκο. «Ο απάνθρωπος στόχος του εχθρού είναι να αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και χωρίς νερό μέσα στο ψύχος του χειμώνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο επλήγη η ουκρανική πρωτεύουσα όπου συνολικά 40 τοποθεσίες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες κοντά στους -10 βαθμούς Κελσίου.

Εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης πάνω από 500.000 καταναλωτών στο Κίεβο, μετά τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους που προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε παράλληλα σήμερα η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.


Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εσκεμμένα ενεργειακές εγκαταστάσεις που χρειάζονται για τη θέρμανση, σημείωσε και η Σβιριντένκο στην ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ενεργειακή τρομοκρατία και απόπειρα μετατροπής του χειμώνα σε όπλο».


Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσο, ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι οι μισές από τις πολυκατοικίες της πόλης, που είναι γύρω στις 6.000, έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας πρόσθεσε ότι η πόλη αντιμετωπίζει προβλήματα παροχής νερού και συνέστησε στους κατοίκους να φύγουν προσωρινά αν διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση εκτός της πόλης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

