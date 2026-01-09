Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των περισσότερων μπλόκων να μετακινούν από σήμερα τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, σε ένδειξη καλής θέλησης, ενόψει της συνάντησης που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό, την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί, όσο θα διαρκέσει ο διάλογος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους αγρότες να υπογραμμίζουν πως στην κρίσιμη αυτή συνάντηση θα εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα θέσουν τις διεκδικήσεις τους και θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, προκειμένου να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.

Το βλέμμα των αγροτών είναι στραμμένο στην 4η πανελλαδική σύσκεψη Νίκαια της Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (10/1) στις 12 το μεσημέρι. Εκεί, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα ορίσουν την αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου δράσης.

Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο – «Οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο»

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι στο μπλόκο του Μπράλου, τερματίζοντας τον απόλυτο αποκλεισμό της περιοχής, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

Περίπου 100 τρακτέρ που είχαν μετακινηθεί χθες από την Καρδίτσα αποχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) από το μπλόκο του Μπράλο, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τζέλα, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επιστρέφουν προς το μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καρδίτσα, όπου και θα παραμείνουν.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό, οι οποίοι είχαν ενισχύσει το μπλόκο του Μπράλου τις προηγούμενες ημέρες.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις από τους αγρότες που παραμένουν στο μπλόκο του Μπράλου σχετικά με το πότε θα ανοίξουν οι παράδρομοι, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην εθνική οδό.

Σε μία επιπλέον κίνηση «καλής πίστης και καλής θέλησης», όπως τη χαρακτήρισαν οι ίδιοι, και υπό την πίεση της συγκέντρωσης εκατοντάδων βαρέων οχημάτων, σήμερα μετά τις 9:00 το πρωί δόθηκε η δυνατότητα διέλευσης προς και από τη Λαμία, μέσω ενός ρεύματος κυκλοφορίας που άνοιξαν οι αγρότες σε παράπλευρο δρόμο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι από χθες το μεσημέρι εκατοντάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί με κατεύθυνση προς νότο και οι ουρές έφταναν μέχρι τη Λαμία και τη Στυλίδα, ενώ βαρέα οχήματα που κινούνταν προς βορρά σχημάτισαν ουρές που έφταναν έως τη Γραβιά.

«Οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη ημέρα και να παραμείνουμε στα χωριά μας». Σημείωσε ακόμη πως αύριο το μεσημέρι στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μπλόκων, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα συμμετάσχει στο διάλογο. Η επιτροπή, όπως διευκρίνισε, «θα έχει κλαδική εκπροσώπηση από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά και γεωγραφική εκπροσώπηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας από το μπλόκο του Μπράλου.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σε καμία περίπτωση δεν αποσύρονται τα τρακτέρ από τα μπλόκα.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν σήμερα στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ, τερματίζοντας τον αποκλεισμό, επίσης, σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

Το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο Βοιωτίας – Παραμένουν οι αποκλεισμοί στη Θήβα

Πιο σκληρή εμφανίζεται η στάση των αγροτών στη Βοιωτία, οι οποίοι, πέρα από το γενικό πλαίσιο των διεκδικήσεων, προβάλλουν και τοπικά αιτήματα. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα το βράδυ αν και πότε θα ανοίξουν τους παραδρόμους. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που επανεξετάζεται.

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών

Παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα της Πέμπτης στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παραταγμένα στη σήραγγα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα αναμένεται να αποχωρήσουν μέχρι το μεσημέρι από τα τούνελ στα Τέμπη.

Έδωσαν στην κυκλοφορία δρόμους σε Χαλκηδόνα και Τρίγλια – Άνοιξαν τα διόδια στη Μουσθένη

Νωρίτερα άνοιξαν τους δρόμους οι παραγωγοί σε ορισμένα σημεία, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Κάποιοι τροποποίησαν το πρόγραμμα των αποκλεισμών που είχαν αποφασίσει, ενώ άλλοι παραμένουν σταθεροί στις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας έδωσαν, νωρίς το πρωί σήμερα, στην κυκλοφορία τον δρόμο που είχαν αποκλείσει χθες, στις 12 το μεσημέρι, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στις 12 το μεσημέρι επρόκειτο να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ολοκληρώνοντας έτσι έναν 24ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στον νομό Καβάλας, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μουσθένης άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για ένα δίωρο (μέχρι τις 12 το μεσημέρι), προχωρώντας παράλληλα σε διανομή προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα

Στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένει σε εξέλιξη ο 48ωρος αποκλεισμός από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό ωστόσο το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των αποκλεισμών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Τι γίνεται στα τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των αυτοκινήτων και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Η εικόνα από τα άλλα μπλόκα

Όπως τονίζουν από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους. Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.