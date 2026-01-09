Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στον Βόλο – Βίντεο από τη «μάχη» του σκάφους με τα μανιασμένα κύματα

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) ένα αγοράκι μόλις 3 ετών από τη Σκιάθο, έπειτα από έκτακτη διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, σύμφωνα με το gegonota.news, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους – τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το βρέφος τους και η αγροτική γιατρός.

Δείτε βίντεο από την διακομιδή του βρέφους από τη Σκιάθο στον Βόλο: