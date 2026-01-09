Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στον Βόλο – Βίντεο από τη «μάχη» του σκάφους με τα μανιασμένα κύματα

Σύνοψη από το

  • Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) ένα αγοράκι μόλις 3 ετών από τη Σκιάθο, έπειτα από έκτακτη διακομιδή.
  • Η διακομιδή συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και πραγματοποιήθηκε με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια» και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς ανέλαβε ο καπετάνιος Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκιάθος: Βίντεο από τη διακομιδή βρέφους

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) ένα αγοράκι μόλις 3 ετών από τη Σκιάθο, έπειτα από έκτακτη διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, σύμφωνα με το gegonota.news, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους – τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το βρέφος τους και η αγροτική γιατρός.

Δείτε βίντεο από την διακομιδή του βρέφους από τη Σκιάθο στον Βόλο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

ΕΣΠΑ: Έρχονται νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι.- Οι αποφάσεις Παπαθανάση

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις σε δήμο νησιού – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους των περισσότερων μπλόκω...
12:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα λόγω ευλογιάς»

Aπαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του βρέθηκε 59χρονος κτηνοτρόφος στη Βροντού Πιερίας. ...
12:22 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι τις 21/2

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα της αντικατάστασης σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5...
12:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Κωνσταντινίδης για το «κόμμα» Καρυστιανού: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία» – Γιατί αποχώρησε από τον Σύλλογο

Για τους λόγους που αποχώρησε από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, στον οποίο υπήρχε εκ των ιδρυτικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι