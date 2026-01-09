Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε 57χρονο που πετούσε ανεξέλεγκτα ηλεκτρικές συσκευές, τραπέζια και καρέκλες σε περιοχή της Ασπροβάλτας

Σε φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να πετάει ανεξέλεγκτα παλιές οικιακές συσκευές και είδη οικιακού εξοπλισμού σε περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης εντόπισαν στο σημείο από ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια μέχρι καρέκλες και τραπέζια, αντικείμενα που μετέφερε με Ι.Χ. φορτηγό. Επιπλέον, έξω από μονοκατοικία που εκμίσθωνε στην ίδια περιοχή υπήρχε σωρός από ανακυκλώσιμα απόβλητα και διάφορα άλλα ογκώδη αστικά απορρίμματα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο 57χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που τον έκρινε ένοχο για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Κατά της καταδικαστικής απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.