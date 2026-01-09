«Πίνω 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα»: Μια γιατρός αποκαλύπτει ποια είναι τα οφέλη για την υγεία

Μπορεί η καθημερινή μας συνήθεια να αποτελεί το κλειδί για τη μακροζωία και την προστασία του DNA μας; Μία γιατρός αναλύει τα εντυπωσιακά οφέλη του καφέ, βασιζόμενη σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Παρά τις ανησυχίες για την υπερβολική κατανάλωση, η ειδικός εξηγεί πώς η σωστή χρήση της καφεΐνης λειτουργεί ως “ασπίδα” για την καρδιά, το ήπαρ και τον εγκέφαλο, προσφέροντας πολύτιμα αντιοξειδωτικά που σπάνια βρίσκουμε σε άλλες τροφές.

Καφές: 10 οφέλη για την υγεία από την κατανάλωσή του, σύμφωνα με γιατρό

Η Dr. Renee Hoenderkamp, γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) και ιατρική συντάκτρια μοιράζεται 10 λόγους για τους οποίους ο καφές μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμος για τον οργανισμό μας.

Παρά τις συνηθισμένες προειδοποιήσεις για την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, η Dr. Hoenderkamp ανατρέπει τα δεδομένα μέσω ενός viral βίντεο στο TikTok, εξηγώντας γιατί ο σωστά παρασκευασμένος καφές μπορεί να γίνει σύμμαχος της υγείας μας.

Κατανάλωση με μέτρο και μακροζωία

Προστασία της καρδιάς

Θησαυρός αντιοξειδωτικών

Προστασία του DNA και πρόληψη ασθενειών

Προστασία από τον διαβήτη

Προστασία από εγκεφαλικό

Προστασία από νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Υγεία του ήπατος

Προστασία του μικροβιώματος

Αντικαρκινική δράση

Μακροζωία και προστασία της καρδιάς

«Συχνά ακούμε ότι ο καφές είναι επιβλαβής και ότι πρέπει να τον περιορίσουμε ή να τον κόψουμε τελείως», αναφέρει η γιατρός. «Ωστόσο, ενώ τα πάντα μπορεί να είναι επιβλαβή σε μεγάλες ποσότητες, η καφεΐνη με μέτρο μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη για καλό».

Σύμφωνα με τη γιατρό, η μέτρια κατανάλωση καφέ σχετίζεται με:

Μακροζωία : Οι λάτρεις του καφέ εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

: Οι λάτρεις του καφέ εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Προστασία της καρδιάς: Μελέτες υποδηλώνουν ότι η καφεΐνη μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Θησαυρός αντιοξειδωτικών

Οι κόκκοι του καφέ είναι πλούσιοι σε πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Αυτά τα πολύτιμα συστατικά «απελευθερώνονται» στο φλιτζάνι σας κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος και της άλεσης των κόκκων.

Προστασία του DNA και πρόληψη ασθενειών

Η Dr. Hoenderkamp αποκάλυψε μερικά ακόμη εντυπωσιακά στοιχεία για τις ευεργετικές ιδιότητες του καφέ:

Μείωση βλάβης του DNA : Ο σκούρος καβουρδισμένος καφές (dark roast) βοηθά στη μείωση της διάσπασης του DNA, μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε όγκους αν τα κύτταρα δεν επιδιορθωθούν σωστά.

: Ο σκούρος καβουρδισμένος καφές (dark roast) βοηθά στη μείωση της διάσπασης του DNA, μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε όγκους αν τα κύτταρα δεν επιδιορθωθούν σωστά. Καταπολέμηση του καρκίνου: Μελέτες δείχνουν ότι τόσο ο κλασικός όσο και ο ντεκαφεϊνέ καφές μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου έως και 23%.

«Λιγότερη βλάβη στο DNA σημαίνει λιγότερες ασθένειες», καταλήγει η γιατρός, δίνοντας το «πράσινο φως» σε όσους απολαμβάνουν τον καθημερινό τους καφέ.

Προστασία από τον διαβήτη

Η Dr. Hoenderkamp επισημαίνει ότι η καφεΐνη βοηθά τον οργανισμό να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα το σάκχαρο στο αίμα. «Όσοι πίνουν καφέ φαίνεται να έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η καφεΐνη που περιέχεται σε μόλις δύο φλιτζάνια καφέ μπορεί να προσφέρει προστασία και έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ.

Προστασία από εγκεφαλικό και νευροεκφυλιστικές παθήσεις

«Μόνο ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα εγκεφαλικά με τρομάζουν, καθώς έχω δει από κοντά την αναπηρία που προκαλούν», αποκάλυψε η Dr. Hoenderkamp.

Επιπλέον, η γιατρός επισήμανε τις «νευροπροστατευτικές ιδιότητες» του καφέ, οι οποίες είναι ευεργετικές όχι μόνο για το Αλτσχάιμερ, αλλά και για τη νόσο Πάρκινσον. «Η καφεΐνη συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης Πάρκινσον, ενώ για όσους πάσχουν ήδη, βοηθά στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεών τους», εξήγησε.

Υγεία του ήπατος

Ακόμα και ο ντεκαφεϊνέ καφές φαίνεται να ωφελεί την υγεία του ήπατος (συκώτι). «Οι έρευνες δείχνουν ότι οι λάτρεις του καφέ είναι πιο πιθανό να έχουν υγιή επίπεδα ηπατικών ενζύμων σε σύγκριση με όσους δεν πίνουν καφέ», ανέφερε η γενική ιατρός.

Προστασία του μικροβιώματος

Παράλληλα, ο καφές παίζει ρόλο στο μικροβίωμα — τη γραμμή άμυνας του σώματός μας ενάντια στα επιβλαβή βακτήρια. «Όσοι πίνουν καφέ έχουν πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα, και ένα υγιές έντερο σημαίνει έναν υγιή άνθρωπο».

Αντικαρκινική δράση και προειδοποιήσεις

Πρόσφατες μελέτες εντόπισαν δύο ενώσεις στον καφέ —την καουεόλη (kahweol) και την καφεστόλη (cafestol)— οι οποίες σε εργαστηριακές δοκιμές φάνηκε να αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στον προστάτη και τους νεφρούς.

Ωστόσο, η Dr. Hoenderkamp συνιστά προσοχή: «Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στη διεγερτική δράση της καφεΐνης και άλλοι έχουν πιο αργό μεταβολισμό. Ακούστε το σώμα σας και μην το παρακάνετε».

Σημαντική σημείωση: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλέιου (NHS) προειδοποιεί ότι η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης (πάνω από 600mg ημερησίως) μπορεί να προκαλέσει: