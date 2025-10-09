Αρτηριακή πίεση: Η προσθήκη 3 συστατικών στον καφέ μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή της, σύμφωνα με γιατρό του Χάρβαρντ

Ο πρωινός καφές είναι για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους ρουτίνας. Σύμφωνα με έναν ειδικό, με τρεις έξυπνες προσθήκες, μπορεί να γίνει το πιο υγιεινό ρόφημα της ημέρας. Μάθετε τη συνταγή του γιατρού που βελτιώνει την υγεία του εντέρου, θρέφει τα καλά βακτήρια και βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου.

Γιατρός αποκαλύπτει ότι η προσθήκη 3 συστατικών στον καφέ μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Ο Dr. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, μοιράστηκε τη συμβουλή του με τους πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram (@doctor.sethi). Ο ειδικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει τονίσει την ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής κατανάλωσης ιβουπροφαίνης, λόγω της επίδρασής της στο έντερο, τώρα εστίασε στο πώς μπορούμε να κάνουμε τον πρωινό καφέ μας πιο υγιεινό.

Ο γιατρός αποκάλυψε ότι ο καφές γίνεται πιο υγιεινός προσθέτοντας τα εξής συστατικά:

Κανέλα

Έλαιο MCT

Σκόνη μαύρης σκολάτας

Κανέλα: Για έλεγχο του σακχάρου και αντιοξειδωτική δράση

Πρώτη στη λίστα είναι η κανέλα. Ο γιατρός συμβουλεύει: «Μια πρέζα κανέλα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα και να προσθέσει ισχυρά αντιοξειδωτικά».

Σύμφωνα με το Healthline, μελέτες δείχνουν ότι η κανέλα μπορεί να μειώσει τη γλυκόζη, τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια σε διαβητικούς. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πιθανών παρενεργειών, οι ειδικοί προτείνουν την κανέλα Κεϋλάνης αντί της πιο κοινής κανέλας που είναι γνωστή και ως Κασσία.

Έλαιο MCT: Για ενέργεια και υγεία του εγκεφάλου

Στη συνέχεια, ο Dr. Sethi προτείνει την προσθήκη ελαίου MCT (τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας) στον καφέ. Τα MCT είναι λιπαρά που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως το λάδι καρύδας και το έλαιο MCT είναι ένα συμπλήρωμα πλούσιο σε αυτά τα λιπαρά. «Το δεύτερο είναι το έλαιο MCT. Προέρχεται από την καρύδα και προσφέρει σταθερή ώθηση ενέργειας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου».

Σε αντίθεση με τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας, τα MCT μεταφέρονται απευθείας στο ήπαρ, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άμεση πηγή ενέργειας ή να μετατραπούν σε κετόνες. Οι κετόνες μπορούν να διασχίσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, παρέχοντας μια εναλλακτική πηγή καυσίμου για τον εγκέφαλο, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιεί γλυκόζη.

Σκόνη μαύρης σοκολάτας: Το μυστικό για υγιές έντερο

Τέλος, ο γιατρός συνιστά την προσθήκη σκόνης μαύρης σοκολάτας στον καφέ. Ο Dr. Sethi εξηγεί: «Είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και σε συνδυασμό με τον καφέ “θρέφουν” τα καλά βακτήρια του εντέρου μας. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι πολυφαινόλες στη σοκολάτα μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου, όπως ο γαλακτοβάκιλλος και τα μπιφιδοβακτήρια».

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη με οργανικές ενώσεις που λειτουργούν ως ισχυρά αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν:

στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης LDL,

στην προστασία από την αρτηριακή δυσκαμψία,

στη βελτίωση της διαχείρισης της γλυκόζης στο αίμα και

στην ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας.