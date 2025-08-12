Αρτηριακή πίεση: Το Νο1 μέταλλο που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμισή της, σύμφωνα με ειδικούς

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό. Ενώ η μείωση της πρόσληψης αλατιού είναι ζωτικής σημασίας, ένα άλλο μέταλλο, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του νατρίου.

Κάλιο και αρτηριακή πίεση: Η σχέση με το νάτριο

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), όσο περισσότερο κάλιο καταναλώνετε, τόσο περισσότερο νάτριο αποβάλλεται μέσω των ούρων. Ο Καθηγητής Tim Spector, συνιδρυτής της εταιρείας υγείας του εντέρου ZOE, υποστηρίζει μάλιστα ότι ορισμένες έρευνες δείχνουν πως το κάλιο «έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση [στην αρτηριακή πίεση] από το αλάτι».

Το κάλιο είναι ένα βασικό στοιχείο που ρυθμίζει την ισορροπία των υγρών στο σώμα και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της καρδιάς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αναλογία νατρίου-καλίου είναι πιο σημαντική για την καρδιαγγειακή υγεία από το νάτριο από μόνο του. Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι αυτή η αναλογία φαινόταν να προβλέπει καρδιαγγειακές παθήσεις ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, ενώ μια μετα-ανάλυση του 2020 συνέδεσε το αλάτι με υψηλότερη περιεκτικότητα σε κάλιο και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο με καλύτερη αρτηριακή πίεση.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αυξημένη πρόσληψη καλίου δεν αναιρεί την ανάγκη για μείωση του αλατιού. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι η επαρκής πρόσληψη καλίου μαζί με τον περιορισμό του νατρίου, για βέλτιστη προστασία έναντι της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Ποιοι πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο κάλιο και ποιοι πρέπει να το αποφεύγουν

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), υγιείς ενήλικες με αρτηριακή πίεση 120/80 mm Hg ή υψηλότερη ενδέχεται να ωφεληθούν από την αύξηση του καλίου στη διατροφή τους. Ωστόσο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επισημαίνει ότι οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 3.500 mg καλίου ημερησίως, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται κυρίως μέσω της διατροφής.

Προσοχή: Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων καλίου μπορεί να είναι επικίνδυνη, ειδικά για άτομα με νεφρική νόσο, όσους λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, ή ηλικιωμένους. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν λάβετε συμπληρώματα.

Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε κάλιο

Το κάλιο βρίσκεται σε πολλές καθημερινές τροφές. Καλές πηγές περιλαμβάνουν: