Τουρκία και ExxonMobil ενώνουν τις δυνάμεις τους – Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για έρευνες σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο

Η Τουρκία εντείνει τις προσπάθειές της για ενεργειακή ανεξαρτησία και διεθνή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης υδρογονανθράκων, υπογράφοντας νέο πλαίσιο συνεργασίας με τη μεγάλη αμερικανική εταιρεία ενέργειας ExxonMobil για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, μεταδίδει το Reuters.

Η Τουρκική Πετρελαϊκή Εταιρεία (TPAO) -κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου- υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με τη μονάδα ESSO Exploration International Limited της ExxonMobil, για νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και στη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες ανακαλύψεις.

A Memorandum of Understanding (MoU) in the oil and natural gas sector has been signed between our national oil company TPAO and ExxonMobil affiliate ESSO Exploration International Limited, covering new exploration areas in the Black Sea and the Mediterranean, as well as other… pic.twitter.com/UoT4W6sD1s — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 8, 2026



Το μνημόνιο υπέγραψαν σε τελετή στην Κωνσταντινούπολη ο γενικός διευθυντής της TPAO, Τζεμ Ερντέμ, και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ.

Ο Μπαϊρακτάρ επισήμανε ότι οι δύο εταιρείες μπορεί επίσης να εξετάσουν και άλλες περιοχές για διεθνή συνεργασία, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για πιθανούς στόχους εξερεύνησης.

«Είμαστε ευτυχείς που υπογράψαμε ένα MOU με την TPAO για να αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες εξερεύνησης και ανάπτυξης», ανέφερε σε δήλωσή της η ExxonMobil που στάλθηκε στην ιστοσελίδα Upstream.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την τουρκική κυβέρνηση και την TPAO για να αξιολογήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της Τουρκίας και να αξιοποιήσουμε τις κορυφαίες δυνατότητες της ExxonMobil για από κοινού εξερεύνηση νέων πόρων με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο».



Η ExxonMobil, με έδρα το Τέξας, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στις ΗΠΑ. Το 2024 κατέγραψε έσοδα 349,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δραστηριοποιείται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, από την εξερεύνηση και παραγωγή έως τη διύλιση και εμπορία, αναφέρει η Turkiye Today.

Το 2025, η παραγωγή πετρελαίου της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 47,9 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, η παραγωγή φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση 39%, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τόσο την πιθανή επιστροφή της ExxonMobil στην εξερεύνηση υδρογονανθράκων στη Μαύρη Θάλασσα, πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή της από έργο φυσικού αερίου στη Ρουμανία στο τέλος του 2021, όσο και την ανανέωση της συνεργασίας της με την TPAO.

Το 2008, υπενθυμίζει η Upstream, οι δύο εταιρείες είχαν συμφωνήσει να διερευνήσουν από κοινού βαθιά θαλάσσια κοιτάσματα στο μπλοκ Samsun της Μαύρης Θάλασσας στον τουρκικό τομέα, αλλά δεν κατάφεραν να ανακαλύψουν εμπορεύσιμους υδρογονάνθρακες μετά τη γεώτρηση των Kastamonu-1 και Surmene-1.

Η TPAO έχει εντείνει τη δραστηριότητά της στην ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Goktepe στη Μαύρη Θάλασσα, πραγματοποιώντας τρεις γεωτρήσεις με τρία γεωτρύπανα από τον πλήρως ιδιόκτητο στόλο της. Τον Δεκέμβριο, η TPAO απέκτησε δύο νέα γεωτρύπανα, επεκτείνοντας τον εξειδικευμένο στόλο γεώτρησης σε πέντε μονάδες.

«Στο πλαίσιο του στόχου μας για μια πλήρως ενεργειακά ανεξάρτητη Τουρκία, ενισχύουμε τις δυνατότητές μας μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωράμε για να γίνουμε ενεργειακός κόμβος της περιοχής μας», σημείωσε ο Μπαϊρακτάρ στην ανάρτησή του την Πέμπτη.