Πάνος Ρούτσι για Μαρία Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο

  • Ο Πάνος Ρούτσι, αναφερόμενος στην πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα, υποστήριξε ότι ο αγώνας του δεν έγινε “για να μπω σε κόμμα, τον έκανα για το παιδί μου”. Τόνισε πως “από την αρχή… δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα”.
  • Ο κ. Ρούτσι δήλωσε πως η Μαρία Καρυστιανού “εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο”, προσθέτοντας ότι “όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα”.
  • Ο Πάνος Ρούτσι απάντησε κατηγορηματικά «Όχι» σε ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού του πρότεινε να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα. Επίσης, αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις από άλλα άτομα για πολιτική κάθοδο, αλλά η απάντησή του είναι “αρνητική”.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

«Εγώ τον αγώνα που έκανα, δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα για το παιδί μου» υποστήριξε ο Πάνος Ρούτσι σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να δημιουργήσει κόμμα.

Ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, είπε ότι «από την αρχή που έχω ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Και η κα Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό, τι θέλει».

«Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», σχολίασε.

«Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», είπε ο κ. Ρούτσι.

Σε ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού του πρότεινε να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα, η απάντηση του Πάνου Ρούτσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι» και συμπλήρωσε: «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα άτομα για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

