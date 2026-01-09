Δένδιας στη Βουλή: Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 για ψήφους

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε στη Βουλή ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 για ψήφους», κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
  • Ο κ. Δένδιας επανέλαβε την προσδοκία της κυβέρνησης για αναβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που διεκδικεί «άνευ αξιολόγησης άκριτη χορήγηση βαθμών».
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία, με στόχο να καταγραφεί η ψήφος των βουλευτών της συμπολίτευσης, δεδομένου ότι όλα έχουν καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δένδιας στη Βουλή: Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 για ψήφους

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 για ψήφους», απάντησε σήμερα από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση προσδοκά αναβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία εκείνο που διεκδικεί είναι η άνευ αξιολόγησης άκριτη χορήγηση βαθμών, χωρίς εξουσία, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία.

«Αυτό είναι υποβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών, το κάνετε σαν να ντρέπεται κανείς να είναι υπαξιωματικός και πρέπει να κρυφτεί πίσω από κάποια γαλόνια αξιωματικού, έστω και αν δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό είναι υποβάθμιση και αυτή η υποβάθμιση επετράπη από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα», ανέφερε ο κ. Δένδιας και τόνισε ότι κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, ούτε ένα κόμμα από αυτά που κυβέρνησαν έκανε αυτοκριτική, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που αναγνώρισε ευθύνες.

«Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι η υπαρκτή απειλή», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και επεσήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80, επειδή πλησιάζουν εκλογές». Ο κ. Δένδιας κατέθεσε παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγών, από τις οποίες, όπως υπογράμμισε, προκύπτει ότι «δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των στρατιωτικών υπαλλήλων».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήδη, έχουν καταθέσει αιτήματα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας. Με δεδομένο ότι όλα (τα κόμματα της αντιπολίτευσης) έχουν καταψηφίσει το νομοσχέδιο, επί της αρχής, κατά τη φάση της επεξεργασίας του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στόχος των αιτημάτων για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας είναι να καταγραφεί η ψήφος των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Λαϊκές αγορές: Στα σκαριά μελέτη για το τεκμαρτό εισόδημα – Τι εξετάζεται για το το σύστημα του μέσου τζίρου

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πλακιάς εναντίον Αρβανίτη: «Πήγες μαζί με την Καρυστιανού για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους»

«Πυρά» εναντίον του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς με αφορμ...
08:01 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

«Φως στο τούνελ» με τα μπλόκα: Το παρασκήνιο της πρόσκλησης στους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Πώς άνοιξε το «παράθυρο» εκτόνωσης της κρίσης

Το «παράθυρο» εκτόνωσης μίας κρίσης, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο σε χρόνο και έντα...
22:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα...
19:48 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι