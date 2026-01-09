Βίντεο: Αρκούδα είχε κάνει «κατάληψη» σε υπόγειο σπιτιού για 37 ημέρες – Πώς ο ιδιοκτήτης κατάφερε να την διώξει

Ένας απρόσκλητος επισκέπτης εγκατέλειψε επιτέλους ένα σπίτι στο Λος Άντζελες, αφήνοντας πίσω του εβδομάδες αναστάτωσης και ζημιές. Ο λόγος για μια τεράστια μαύρη αρκούδα που ζούσε κάτω από το σπίτι του Κεν Τζόνσον στην Αλταντένα, επί 37 ημέρες.

Η αρκούδα, βάρους 250 κιλών, άρχισε να εγκαθίσταται στο χώρο κάτω από το σπίτι στις 30 Νοεμβρίου, καθιστώντας αβίωτη τη διαμονή για τον Τζόνσον.

Η εκδίωξη του άγριου ζώου έγινε τελικά την Τρίτη, όταν ο Τζόνσον επικοινώνησε με την ομάδα «The Bear League», η οποία ειδικεύεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση αρκούδων.


«Μάθαμε για τον Κεν, μας λυπήθηκε και πήγαμε εκεί για να βγάλουμε την αρκούδα», δήλωσε η Αν Μπράιαντ, ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης.

αρκούδα υπόγειο Λος Άντζελες

Η ομάδα άρχισε να εκτοξεύει χρωματιστές κάψουλες (paintballs) στον χώρο, μέχρι η αρκούδα να εγκαταλείψει την κρυψώνα της στο υπόγειο του Τζόνσον.

«Η αρκούδα έφυγε μέσα σε 20 λεπτά», πρόσθεσε η Μπράιαντ.

αρκούδα υπόγειο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με την ίδια, οι μπάλες γεμίζονται με φυτικό λάδι και μερικές φορές «χτυπούν την αρκούδα στον πισινό». Η οργάνωση πραγματοποιεί καθημερινά έξι έως οκτώ απομακρύνσεις αρκούδων.

αρκούδα υπόγειο Λος Άντζελες

Μετά την απομάκρυνση, ο Τζόνσον κάλυψε την είσοδο στο υπόγειο με δύο στρώσεις κόντρα πλακέ και σακιά με άμμο, ενώ η Bear League τοποθέτησε στο σημείο ένα «ηλεκτρικό στρώμα» που προκαλεί μικρό ηλεκτρικό σοκ αν πατηθεί.

Το στρώμα αποδείχθηκε χρήσιμο όταν η αρκούδα επέστρεψε την επόμενη ημέρα.

«Επέστρεψε, και σκέφτηκα, “Ω, Θεέ μου”. Πάτησε στο στρώμα και έτρεξε μακριά στο σκοτάδι», είπε ο Τζόνσον.


Το Τμήμα Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια προσπαθούσε για πάνω από ένα μήνα να απομακρύνει την αρκούδα αρχικά με σπρέι και στη συνέχεια με παγίδα γεμάτη σαρδέλες, τηγανητό κοτόπουλο, γαρίδες, φυστικοβούτυρο και μήλα.

Ωστόσο, η παγίδα έπιασε λάθος αρκούδα, η οποία κυκλοφορούσε στη γειτονιά. Ο Τζόνσον τελικά απείλησε να μηνύσει το CDFW, κατηγορώντας το ότι εγκατέλειψε τις προσπάθειες απομάκρυνσης του ζώου.

«Παρά το πολύ περιορισμένο προσωπικό, οι βιολόγοι του CDFW βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με αυτόν τον ιδιοκτήτη από τη στιγμή που αναφέρθηκε ότι η αρκούδα εισήλθε στον μη ασφαλισμένο χώρο κάτω από το σπίτι του τον Νοέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος του CDFW στη New York Post.

Η ζωή του Τζόνσον είχε ανατραπεί από τις 30 Νοεμβρίου. Αντιμετώπιζε έλλειψη ύπνου λόγω των νυχτερινών θορύβων της αρκούδας, παράξενες οσμές και σοβαρές ζημιές κάτω από το σπίτι.

«Είναι πολύ πιο αγχωτικό από ό,τι νόμιζα», είπε ο ίδιος. Τώρα όμως που η αρκούδα έχει φύγει, ο Τζόνσον δήλωσε ότι αγαπά το ζώο – αρκεί να παραμένει μακριά. «Μια αρκούδα δεν είναι καλός συγκάτοικος», είπε.

«Προοριζόμαστε να συνυπάρχουμε, όχι να συγκατοικούμε».

