Διδυμότειχο: «Φούσκωσε» επικίνδυνα ο Ερυθροπόταμος – Δείτε φωτογραφίες

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε Έβρο αλλά και Βουλγαρία, έφεραν μεγάλους όγκους νερού στον Ερυθροπόταμο, με αποτέλεσμα να «φουσκώσει» επικίνδυνα.

Το πρωί τα νερά στον Ερυθροπόταμο ξεπέρασαν το όριο επιφυλακής και έφτασαν μέχρι τα 5.72 μέτρα, σύμφωνα με το evros-news.gr. Έχουν σχεδόν πλησιάσει το ύψος της παλιάς κλειστής γέφυρας, ενώ στον περιμετρικό στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, έφτασαν επίσης πολύ ψηλά και απειλούν να βρεθούν στον δρόμο.

Στην περιοχή υπάρχουν και κάποια καταστήματα δίπλα ακριβώς στο ποτάμι, που είναι σε επιφυλακή οι άνθρωποι τους ενημερώνοντας τον δήμο Διδυμοτείχου, βλέποντας τα νερά συνεχώς να ανεβαίνουν.

Επίσης, από την πλευρά τη επαρχιακής οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων που είναι και πιο χαμηλά το ύψος, υπάρχει κίνδυνος αν έρθουν μεγαλύτεροι όγκοι νερού από την Βουλγαρία, να «καλύψουν» τον δρόμο.