Διδυμότειχο: «Φούσκωσε» επικίνδυνα ο Ερυθροπόταμος – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ο Ερυθροπόταμος «φούσκωσε» επικίνδυνα λόγω συνεχών βροχοπτώσεων σε Έβρο και Βουλγαρία, με τα νερά να ξεπερνούν το όριο επιφυλακής φτάνοντας τα 5.72 μέτρα.
  • Τα νερά απειλούν να βρεθούν στον περιμετρικό δρόμο της Αγίας Μαρίνας, έχοντας σχεδόν πλησιάσει το ύψος της παλιάς κλειστής γέφυρας. Καταστήματα δίπλα στο ποτάμι βρίσκονται σε επιφυλακή, ενημερώνοντας τον δήμο Διδυμοτείχου.
  • Επιπλέον, η επαρχιακή οδός Διδυμοτείχου-Μεταξάδων κινδυνεύει να «καλυφθεί» από τα νερά, ειδικά αν υπάρξουν μεγαλύτεροι όγκοι από την Βουλγαρία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε Έβρο αλλά και Βουλγαρία, έφεραν μεγάλους όγκους νερού στον Ερυθροπόταμο, με αποτέλεσμα να «φουσκώσει» επικίνδυνα.

Το πρωί τα νερά στον Ερυθροπόταμο ξεπέρασαν το όριο επιφυλακής και έφτασαν μέχρι τα 5.72 μέτρα, σύμφωνα με το evros-news.gr. Έχουν σχεδόν πλησιάσει το ύψος της παλιάς κλειστής γέφυρας, ενώ στον περιμετρικό στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, έφτασαν επίσης πολύ ψηλά και απειλούν να βρεθούν στον δρόμο.

Στην περιοχή υπάρχουν και κάποια καταστήματα δίπλα ακριβώς στο ποτάμι, που είναι σε επιφυλακή οι άνθρωποι τους ενημερώνοντας τον δήμο Διδυμοτείχου, βλέποντας τα νερά συνεχώς να ανεβαίνουν.

Επίσης, από την πλευρά τη επαρχιακής οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων που είναι και πιο χαμηλά το ύψος, υπάρχει κίνδυνος αν έρθουν μεγαλύτεροι όγκοι νερού από την Βουλγαρία, να «καλύψουν» τον δρόμο.

 

10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι