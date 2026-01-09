Μαρουσάκης: Η απάντηση σε Κολυδά και Τσατραφύλλια για τις «πολικές φωτοβολίδες» – «Θα περάσουν σύντομα σε χρόνο, αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση»

  • Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης απάντησε στις επικρίσεις συναδέλφων του, επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» για τον καιρό των επόμενων ημερών. Υποστήριξε ότι «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση», προβλέποντας χιόνια και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις.
  • Οι πολικές αέριες μάζες αναμένονται από το μεσημέρι της Κυριακής, φέρνοντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες, με χιονοπτώσεις από 500 μέτρα και πάνω σε μεγάλο μέρος της χώρας. Χιόνια πιθανώς να φτάσουν στην Αττική και την Κρήτη, ενώ την Τρίτη η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να δει έως -10 -12 βαθμούς.
  • Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις από τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια, οι οποίοι άφησαν αιχμές για τις υπερβολικές προγνώσεις. Ο Κολυδάς ανέφερε ότι «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ενώ ο Τσατραφύλλιας τόνισε πως «ο καιρός δεν είναι clickbait» και οι υπερβολικές «προγνώσεις» είναι παραπληροφόρηση.
Οι «πολικές φωτοβολίδες» άναψαν το «φυτίλι» της νέας κόντρας μεταξύ των μετεωρολόγων. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει τον καιρό των επόμενων ημερών, μπήκε στο στόχαστρο άλλων μετεωρολόγων.

Καιρός: Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι, νέα πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού θα βρέξει

Ο μετεωρολόγος του OPEN σήμερα το πρωί απάντησε μέσω της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στα «καρφιά» συναδέλφων του λέγοντας ότι «έχω μάθει να κοιτάω πού θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού».

Ο ίδιος επέμεινε στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Κατά τον μετεωρολόγο του ΟΡΕΝ το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Οι αναρτήσεις Κολυδά και Τσατραφύλλια

Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις από τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, και  τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, που άφησαν αιχμές.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς σε ανάρτησή του με τίτλο «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ανέφερε: «Κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά».

«Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται τόσο στις «προγνώσεις» όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»:

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

