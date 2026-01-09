Μενδώνη: Ο Χρήστος Πολίτης διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη

Σύνοψη από το

  • Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια».
  • «Αν και για το μεγάλο κοινό ίσως παρέμεινε ταυτισμένος με την τηλεόραση, ο Χρήστος Πολίτης ήταν ακάματος εργάτης του θεάτρου, συνδημιουργός του «Απλού Θεάτρου» και ηθοποιός με επιλεκτικές κινηματογραφικές παρουσίες» σημειώνει.
  • Η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε πως ο Χρήστος Πολίτης ήταν «πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χρήστος Πολίτης

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Κάτια Δανδουλάκη: Η ανάρτηση για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη – Η αναφορά στη «Λάμψη»

«Για το μεγάλο κοινό, ο Χρήστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρίστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες» σημειώνει.

Και καταλήγει τονίζοντας «και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη. Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για άσκηση για υγιές σάκχαρο, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πλακιάς εναντίον Αρβανίτη: «Πήγες μαζί με την Καρυστιανού για να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους»

«Πυρά» εναντίον του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς με αφορμ...
08:01 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

«Φως στο τούνελ» με τα μπλόκα: Το παρασκήνιο της πρόσκλησης στους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Πώς άνοιξε το «παράθυρο» εκτόνωσης της κρίσης

Το «παράθυρο» εκτόνωσης μίας κρίσης, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο σε χρόνο και έντα...
22:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Έντονος διάλογος Δένδια-Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής μετά το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου

Έντονο διάλογο είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής, λίγη ώρα...
19:48 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ένταση στη Βουλή: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» είπε ο Καιρίδης στην Κωνσταντοπούλου – Ζήτησε «συγγνώμη» ο Δένδιας

Ένταση επικράτησε πριν απο λίγο στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι