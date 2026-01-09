Ηράκλειο: Θρίλερ με πτώμα γυναίκας που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Θρίλερ με την υπόθεση ενός πτώματος που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν χθες (08/01) το μεσημέρι όταν ένας άνδρας εντόπισε τυχαία το άψυχο σώμα μίας γυναίκας εντός του κτιρίου σε περιοχή του Ηρακλείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο μαζί με τον ιατροδικαστή και να ξεκινούν τις έρευνες.

Όπως διαπιστώθηκε το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη ενώ τελικά φαίνεται να ανήκει σε μία 55χρονη γυναίκα με καταγωγή από τον Καναδά.

Ωστόσο, προκαλεί μεγάλη εντύπωση στις αρχές πως δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση γυναίκας το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για την υπόθεση ενώ αναμένεται το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.