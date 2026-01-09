Ηράκλειο: Θρίλερ με πτώμα γυναίκας που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σύνοψη από το

  • Θρίλερ στο Ηράκλειο με την υπόθεση ενός πτώματος γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
  • Το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και φαίνεται να ανήκει σε μία 55χρονη γυναίκα με καταγωγή από τον Καναδά.
  • Προκαλεί εντύπωση στις αρχές πως δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση γυναίκας το τελευταίο διάστημα, ενώ αναμένεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για τα αίτια του θανάτου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιπολικό αστυνομίας

Θρίλερ με την υπόθεση ενός πτώματος που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν χθες (08/01) το μεσημέρι όταν ένας άνδρας εντόπισε τυχαία το άψυχο σώμα μίας γυναίκας εντός του κτιρίου σε περιοχή του Ηρακλείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο μαζί με τον ιατροδικαστή και να ξεκινούν τις έρευνες.

Όπως διαπιστώθηκε το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη ενώ τελικά φαίνεται να ανήκει σε μία 55χρονη γυναίκα με καταγωγή από τον Καναδά.

Ωστόσο, προκαλεί μεγάλη εντύπωση στις αρχές πως δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση γυναίκας το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για την υπόθεση ενώ αναμένεται το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

10:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

