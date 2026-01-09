Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

  • Σήμερα απολογείται ενώπιον της Β’ ανακρίτριας Ηρακλείου η 42χρονη μητέρα, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 54χρονος πατέρας για βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση.
  • Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας έχει ζητήσει να καταθέσει πριν από την απολογία της μητέρας, φερόμενη να διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο μικρότερων αδελφών της.
  • Ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε δύο από τις κόρες του, 23 και 15 ετών, και μαζί με τη σύζυγό του ότι χτυπούσαν τα δύο κορίτσια, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται.
Σήμερα καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Β’ ανακρίτριας Ηρακλείου η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της φρικιαστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη.

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, έχει ζητήσει να καταθέσει πριν από την απολογία της μητέρας, φερόμενη να διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο μικρότερων αδελφών της, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος πατέρας πέντε παιδιών της οικογένειας κατηγορείται ότι βίαζε δύο από τις κόρες του, 23 και 15 ετών, ενώ μαζί με τη 42χρονη σύζυγό του κατηγορείται ότι χτυπούσαν τα δύο κορίτσια. Λόγος για τον οποίο συνελήφθη και εκείνη.

Τη «χιονοστιβάδα» αποκαλύψεων πυροδότησε η καταγγελία του γιου της οικογένειας, που μένει στο Λασίθι. Ο ίδιος φιλοξένησε τις γιορτές τους γονείς και τις δύο μικρότερες αδελφές του. Τα κορίτσια όμως αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο χωριό, καταγγέλλοντας όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και πυροδότησαν τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της η 23χρονη αναφέρει ως πατέρα του παιδιού έναν αλλοδαπό, χωρίς να δώσει στοιχεία. Ωστόσο, τόσο ο αδελφός της όσο και η σύζυγός του καταθέτουν πως η ίδια τους εξομολογήθηκε ότι το μωρό αποτελεί συνέπεια βιασμού.

Η 15χρονη καταθέτει ότι τα δύο τελευταία χρόνια έπεφτε θύμα ασελγών πράξεων και ξυλοδαρμών, μιλώντας για κακοποιητική συμπεριφορά και από τους δύο γονείς.

Η 23χρονη γέννησε στις 14 Ιουλίου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ένα μωρό, το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες δόθηκε για υιοθεσία. Δέκα ημέρες αργότερα, η Εισαγγελία Ηρακλείου ανέθεσε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση στο Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών.

Από την πρώτη στιγμή δόθηκε παραγγελία για λήψη γενετικού υλικού τόσο από τον 54χρονο όσο και από το βρέφος, ώστε να γίνει ταυτοποίηση.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά όσα περιγράφουν τα δύο κορίτσια. Ο συνήγορός τους, Λευτέρης Κάρτσωνας, κάνει λόγο για αδιάσειστα στοιχεία αθωότητας, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία προήλθε από άτομο που δεν είναι αξιόπιστο.

Ο 54χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα, κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ μητέρα, όπως προαναφέρθηκε, απολογείται σήμερα. Στο πλευρό τους βρίσκονται συγγενείς που απορρίπτουν όσα τους αποδίδονται.

