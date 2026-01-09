Αγρότες: Ανοίγουν οι δρόμοι στα περισσότερα μπλόκα – «Κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει»

«Ναι» στην πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είπαν οι αγρότες, με τους περισσότερους σήμερα (9/1) να ανοίγουν τους δρόμους ως ένδειξη καλής θελήσεως. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη, η οποία θα ορίσει την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα 57 μπλόκα, έπειτα από 40 και πλέον ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι εκπρόσωποι των περισσότερων μπλόκων αναμένεται από σήμερα το πρωί ή το μεσημέρι να μετακινήσουν στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ τους, όπου και θα παραμείνουν, όσο θα διαρκέσει ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό, με τους αγρότες να υπογραμμίζουν πως στην συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα θέσουν τις διεκδικήσεις τους και θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.

Μέχρι στιγμής, στον βόρειο Έβρο, στο μπλόκο Ορμενίου, στην Θήβα και στην Σάμο, οι εκπρόσωποι των αγροτών διαχωρίζουν την θέση τους, τονίζοντας πως «οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν» έως ότου ολοκληρωθεί ο 48ωρος αποκλεισμός.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο Πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε, από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.

Έτσι, πιθανόν το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, για να οριστεί η επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα. Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, οι επαφές για την επικείμενη συνάντηση στο Μαξίμου, φέρεται να είχαν ξεκινήσει από την Τετάρτη, ωστόσο, την Πέμπτη, το ραντεβού «κλείδωσε» μετά και τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μένουν να ανακοινωθούν επισήμως οι λεπτομέρειες.

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία και του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Τζέλλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό την Παρασκευή, μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων. Τα αυτοκίνητα κινούνται μέσω Αμφίκλειας από την παλιά εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με μικρές καθυστερήσεις. Αρχικός σχεδιασμός των αγροτών ήταν να διακοπεί και η δίοδος προς Άμφισσα και Μπράλο, ωστόσο τελικά δεν προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, επιτρέποντας στα οχήματα να διέρχονται μέσα από το χωριό Μπράλος ή από τον χώρο του πρατηρίου καυσίμων, ώστε να εξυπηρετηθούν κυρίως οι μεταφορές με νταλίκες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις 12 το μεσημέρι ξεκινά η αποχώρηση των τρακτέρ από την Καρδίτσα, ενώ έως το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει πλήρως η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μπράλου, έπειτα από κοινή απόφαση των μπλόκων Μπράλου, Αταλάντης και Δομοκού. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται γύρω στις 15:00 με 16:00 το απόγευμα.

Στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι στο Κάστρο είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο.

Όπως τονίζουν από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους. Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.