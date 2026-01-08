Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι γονείς που κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση δύο παιδιών τους

  • Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν ο 54χρονος που κατηγορείται για βιασμό των δύο κορών του και η 42χρονη μητέρα τους, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία.
  • Πατέρας και μητέρα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα αντίστοιχα, αρνούμενοι μετ’ επιτάσεως τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι «οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» και πως υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως είναι υποβολιμαίες.
Στα δικαστήρια Ηρακλείου στην Κρήτη οδηγήθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι, ο 54χρονος που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με τις δύο κόρες του -εκ των οποίων η μία είναι ανήλικη και η άλλη με μέτρια νοητική υστέρηση- αλλά και η 42χρονη μητέρα τους, που σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από συγγενικό πρόσωπο, τους ασκούσε ενδοοικογενειακή βία.

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζευγαριού που ζει σε χωριό του Δήμου Φαιστού, πατέρας και μητέρα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00 η 42χρονη και τη Δευτέρα 12/1 στις 11:00 ο 54χρονος. Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, Λευτέρη Κάρτσωνα και Γιάννη Χατζηδάκη, αρνούνται μετ’ επιτάσεως τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μεταξύ των κατηγοριών είναι συγκεκριμένα βιασμός ανηλίκου κατ΄ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» ανέφερε ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας, που συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι κατηγορίες είναι υποβολιμαίες, «λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών» και πως «υπάρχουν μάρτυρες που θα πιστοποιήσουν και θα καταλύσουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες».

