Αγρότες: Απέκλεισαν την εθνική οδό στα διόδια Μαλγάρων – Σε εφαρμογή η 48ωρη «πολιορκία» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος των διοδίων, το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), στο πλαίσιο της 48ωρης «πολιορκίας» που κόβει την Ελλάδα στα δύο.

Θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κλιμάκωσης που αποφάσισαν οι αγρότες όλης της χώρας ως ένα «ενιαίο μπλόκο», λίγο μετά τις 12 οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο με τα τρακτέρ τους, που μέχρι πρότινος ήταν παρατεταγμένα δεξιά και στο κέντρο, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, το «παρών» στη σημερινή κινητοποίηση δίνουν και αγρότες από Βέροια, Γυψοχώρι και Νάουσα, λέγοντας πως η μαζικότητα είναι ο βασικός κοινός παρονομαστής του αγώνα τους.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων κατέφτασαν με πούλμαν, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της αγροτιάς.

Σέφης: «Ούτε ένα βήμα πίσω αν δεν πάρουμε εγγυήσεις»

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων Κώστας Σέφης δήλωσε ότι «η ενότητα και η μαζικότητα είναι βασικό στοιχείο των φετινών κινητοποιήσεων και θα συνεχίσει να είναι, μέχρι την τελευταία.

Η κυβέρνηση πρέπει αντί να ψάχνει τρόπους να μας διώξει από τον δρόμο, να μας λύσει πραγματικά προβλήματα. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω αν δεν πάρουμε εγγυήσεις και κάποια πράγματα που θα μας δώσουν το δικαίωμα να επιζήσουμε. Για την ώρα οι δρόμοι είναι κλειστοί ας γίνει πρώτα ραντεβού και θα συναποφασίσουμε πώς θα το χειριστούμε».

Μπότας: «Αμα θέλει μπορεί, όπως για την Ουκρανία»

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Μαλγάρων ανέφερε ότι ακολουθώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής, ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό και πως εφόσον κλειστεί το ραντεβού, θα προσέλθουν με ανοιχτούς δρόμους.

«Λέμε ναι στον διάλογο, από χθες τους ζητάμε βροντόφωνα να πάμε να δείξουμε την δυσαρέσκεια μας αυτής της εξειδίκευσης και να διαπραγματευτούμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να δώσει η κυβέρνηση.

Αμα θέλει μπορεί, όπως για την Ουκρανία έδωσε ένα βουνό δισεκατομμύρια έτσι πρέπει να σκύψει το κεφάλι της και πάνω σε αυτόν τον τόπο που στηρίζει καθημερινά την κοινωνία παράγοντας φαγητό ασφαλές και φθηνό στους πολίτες. Γι’ αυτό ζητάμε διάλογο άμεσα για να λυθεί και όλο αυτό με τις κινητοποιήσεις και να πάνε όλοι στις δουλειές τους. Την ημέρα του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ορθάνοιχτοι ούτως ώστε να φτάσει το μήνυμα γρήγορα και άμεσα στην κυβέρνηση».