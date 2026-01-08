Αγρότες: Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν τα τρακτέρ – Ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) οι αγρότες, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.
  • Οι αγρότες ξεκίνησαν τον 48ωρο αποκλεισμό του σημείου, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας.
  • Περίπου 140 τρακτέρ έφτασαν στο σημείο με κόρνες, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Νίκαιας έκαψαν μπάλες με άχυρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη αγρότες

Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) οι αγρότες, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Το κομβόι από τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησε οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας λίγο μετά τις 11 το πρωί και έφτασε στις σήραγγες των Τεμπών λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και μετά τις χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης ξεκίνησαν τον 48ωρο αποκλεισμό του σημείου, όπως αποφασίσθηκε και στη χθεσινή Γενική Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, περίπου 140 τρακτέρ έφτασαν στο σημείο με κόρνες, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Νίκαιας έκαψαν μπάλες με άχυρο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέμπη αγρότες

