Μιχαηλίδου για Καρυστιανού: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα

  • Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξέφρασε την άποψή της για το κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι δεν την βρίσκει σύμφωνη «αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας».
  • Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δήλωσε πως δεν πίστευε ότι η κ. Καρυστιανού θα χρησιμοποιούσε τον «πολύ μεγάλο πόνο» που βιώνει «ως βατήρα για την δική της πολιτική ανέλιξη/καριέρα».
  • «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα», συμπλήρωσε η κ. Μιχαηλίδου, σχολιάζοντας και τις εξελίξεις με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου, Βουλή

Την άποψή της για το κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού, διατύπωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέροντας ότι δεν την βρίσκει σύμφωνη «αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα, όπως  όλα δείχνουν.

«Για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, πολλές φορές σε συζητήσεις τόσο σε προσωπικές, με φίλους, όσο και σε πολιτικούς κύκλους, υπήρχε η συζήτηση ότι θα κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού. Εγώ δεν το πίστευα. Ενώ έβλεπα ότι είχε πολιτικό λόγο, στο τέλος δεν το πίστευα. Πίστευα και επέμενα στις συζητήσεις ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος που βιώνει – ένας πόνος που ακόμα και ως μητέρα δεν μπορώ να τον βιώσω απόλυτα, αλλά μερικώς να τον καταλάβω – αλλά δεν πίστευα ότι θα τον χρησιμοποιήσει ως βατήρα για την δική της πολιτική ανέλιξη/καριέρα. Έγινε, το είπε και το δήλωσε», είπε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί δεν μπορώ να “δω” καθόλου, σε ανθρώπινο επίπεδο – γιατί σε πολιτικό μπορώ να το δω – αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας. Σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις με το ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος διεγράφη χθες από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για την Μαρία Καρυστιανού.

«Η κ. Καρυστιανού είπε πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τότε γιατί συζητάμε για τον κ. Φαραντούρη; Το “εμείς” που λέει, δεν μπορεί να εμπεριέχει κάποιο από το σημερινό πολιτικό σύστημα, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε του Φαραντούρη είτε οποιουδήποτε», σχολίασε η κ. Μιχαηλίδου.

Σε ερώτηση εάν ταράζει το σκηνικό το κόμμα Καρυστιανού, απάντησε: «Είναι ένα πολιτικό σκηνικό μεταβαλλόμενο, ο κοινοβουλευτικός διάλογος δεν διεξάγεται με αποδοτικό τρόπο, από τη στιγμή που έχουμε τόσες “φωνές” που δεν βλέπω τι διαφορετικό εκφράζουν».

 

