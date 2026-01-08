Euroleague: Επιστροφή στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βίρτους – Η ώρα του αγώνα

Σύνοψη από το

  • Επιστροφή στις νίκες στη Euroleague αναζητά ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (8/1, 21:15), όταν υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική.
  • Έπειτα από δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 12-8 στον βαθμολογικό πίνακα. Θα επιδιώξουν να πάρουν εκδίκηση κόντρα στη Βίρτους, από την οποία είχαν ηττηθεί στον 1ο γύρο με 92-75.
  • Η Βίρτους έχει ρεκόρ 10-10 και προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί των Αρμάνι και Ζαλγκίρις. Ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, δεν θα αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό μηρό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Επιστροφή στις νίκες στη Euroleague αναζητά ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (8/1, 21:15), όταν υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική.

Μετά το νικηφόρο σερί τους, 3-0, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, γνώρισαν δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο μέσα στην έδρα τους, υποχώρησαν στο 12-8 στον βαθμολογικό πίνακα, με την απογοήτευση να έχει επηρεάσει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους «πράσινους».

Κι αφού η γλυκιά εκδίκηση για την ήττα στο Μιλάνο στον 1ο γύρο, δεν ήρθε απέναντι στην Αρμάνι, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να την πάρει κόντρα στη Βίρτους σε back to back ματς με ιταλικές ομάδες, αφού και στην Μπολόνια είχε ηττηθεί η ομάδα του Αταμάν, με 92-75, στις 24 Οκτωβρίου.

Η Βίρτους έχει ρεκόρ 10-10 και προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί των Αρμάνι και Ζαλγκίρις, για την 19η και 20ή αγωνιστική αντίστοιχα. Τελευταία φορά που δοκίμασε τη γεύση της ήττας η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν από τον Ολυμπιακό, στη “Virtus Arena” (94-97), για την 18η αγωνιστική.

Στο ντέρμπι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (83-79), ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Βίρτους με 20π., 6ρ., 2ασ. και 1κλ, 15 πόντους σημείωσε ο Μάθιου Μόργκαν, 12 πόντους ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος δεν θ’ αγωνιστεί στο T-Center και απο 11 οι Σαλιού Νιανγκ (και 7ρ.) και Κάρσεν Έντουαρντς. O Βιλντόσα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στους «πράσινους».

Ο Εργκίν Αταμάν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αν και ήταν στη δωδεκάδα απέναντι στην Αρμάνι, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο 24χρονος φόργουορντ προπονήθηκε την Τετάρτη (7/1) και αναμένεται να πάρει χρόνο κόντρα στη Βίρτους. Εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου που έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Παναθηναϊκός μετρά 87,7 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, ενώ η Βίρτους 83,1. Στην άμυνα, οι Ιταλοί είναι καλύτεροι, αφού δέχονται 83 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 85,7.

Πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν για τη Βίρτους είναι ο Κάρσεν Έντουαρντς με 17,4 πόντους έχοντας ξεκινήσει βασικός στα 18 παιχνίδια από τα 19 που έχει αγωνιστεί στη Euroleague. O Σαλιού Νιανγκ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 4,4

Τον αγώνα Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

