Φρίκη στην Κρήτη: Καταγγελίες για βιασμούς παιδιών από τους γονείς τους διερευνά η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού από χωριό της Μεσαράς, στην Κρήτη προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος δύο –εκ των πέντε παιδιών- της οικογένειας.

Ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ σε βάρος της μητέρας έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες.

Οι καταγγελίες εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από το αρμόδιο Γραφείο της Ασφάλειας Ηρακλείου, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της ευαλωτότητας των φερόμενων θυμάτων.

Την υπόθεση φέρεται να κατήγγειλε, σύμφωνα με το ERTNews, ο γιος της οικογένειας, που διαμένει στο Λασίθι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά αφορούν στην 22χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, καθώς και τη 15χρονη ανήλικη. Μεταξύ των ισχυρισμών που διερευνώνται, περιλαμβάνεται και καταγγελία ότι η 22χρονη έμεινε έγκυος κατόπιν βιασμού και ότι το παιδί που γεννήθηκε, δόθηκε για υιοθεσία στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν τις καταγγελίες, με τον πατέρα να δηλώνει πρόθυμος να υποβληθεί σε εξέταση DNA, ενώ αναφέρουν ότι οι ισχυρισμοί της ανήλικης συνδέονται με οικογενειακές διαφωνίες.

Σημειώνεται, ότι η οικογένεια και ειδικότερα η 22χρονη παρακολουθούνται εδώ και καιρό από την Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.