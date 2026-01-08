Γαλλία: Τρακτέρ στον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου – «Δεν θα φύγουμε αν δεν μας ακούσουν», διαμηνύουν οι αγρότες

Σύνοψη από το

  • Μια μαζική κινητοποίηση Γάλλων αγροτών έχει κατακλύσει το Παρίσι, με δεκάδες τρακτέρ να φτάνουν στον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου παρά τις απαγορεύσεις της αστυνομίας. Οι αγρότες κατέφθασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αψηφώντας τον κακό καιρό.
  • Οι διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με το μπλοκ της Mercosur, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης μιας ασθένειας που πλήττει τα βοοειδή. Καταγγέλλουν πως «πνίγονται από κανονισμούς και γραφειοκρατία».
  • Ενώ η κυβέρνηση, μέσω των υπουργών, καλεί σε «διάλογο» και χαρακτηρίζει τη δράση «απαράδεκτη», οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι. «Δεν θα φύγουμε αν δεν μας ακούσουν», διαμηνύουν, τονίζοντας ότι «δεν διανύσαμε 600 χιλιόμετρα για το τίποτα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

αγρότες Παρίσι Γαλλία
Πηγή: Χ / @ChristopheBex

Μια μαζική κινητοποίηση Γάλλων αγροτών έχει κατακλύσει το Παρίσι, καθώς δεκάδες τρακτέρ πλημμύρισαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με το μπλοκ της Mercosur. Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για τον τρόπο διαχείρισης μιας ασθένειας που πλήττει τα βοοειδή.

Παρά τις απαγορεύσεις και τον κακό καιρό, οι αγρότες κατέφθασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Παρίσι, στάθμευσαν τα τρακτέρ τους μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, πριν κατευθυνθούν προς τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και την Αψίδα του Θριάμβου.


Στο κόμβο του Porte d’Auteuil, αστυνομικά οχήματα εμποδίζουν την προέλαση των τρακτέρ.

Πηγή: Le Parisien

Καλούν σε «διάλογο» τους αγρότες

«Οι αγρότες δεν είναι εχθροί της χώρας», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, στον σταθμό France 2. «Η ιδέα δεν ήταν να έρθουμε σε αντιπαράθεση – συμφωνούμε σε μια σειρά ζητημάτων, παρά όσα μπορεί να λέγονται, είτε πρόκειται για την κοινή αγροτική πολιτική, τον εμβολιασμό ή την αντίθεση στο Mercosur».

Ο ίδιος ζήτησε «διάλογο» και ελπίζει «όλοι να συνέλθουν έπειτα από αυτό το κάπως δύσκολο επεισόδιο σήμερα το πρωί».


Η υπουργός Γεωργίας, Άνι Τζενεβάρντ, απηύθυνε κάλεσμα για διάλογο σχετικά με τις διαδηλώσεις των αγροτών την Πέμπτη, σημειώνοντας στο X: «Οι ανησυχίες και τα αιτήματα που εκφράζονται είναι νόμιμα, σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές πλαίσιο».

«Ο Πρωθυπουργός και εγώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όλα τα αγροτικά συνδικάτα εδώ και αρκετές ημέρες. Ο διάλογος είναι συνεχής και συνεχίζεται», τόνισε.


Η ίδια πρόσθεσε ότι «ο αγώνας που διεξάγω για την προστασία των αγροτών μας συνεχίζεται. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί αυτήν την εβδομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει».

Κλείνοντας, η Τζενεβάρντ απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία, αίσθημα ευθύνης και διάλογο».

Συλλήψεις

Ο Μπερτράν Βεντό, πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης Coordination Rurale, ανέφερε στο BFMTV ότι περίπου είκοσι αγρότες είχαν συλληφθεί «στα προάστια του Παρισιού», ενώ άλλοι 25 είχαν προσαχθεί και δέκα τρακτέρ κατασχέθηκαν.

«Όταν έχεις τέσσερα τρακτέρ, υπάρχουν 25 αστυνομικοί», καταγγέλλει.

Αμετακίνητη η κυβέρνηση

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεγκιόν χαρακτήρισε τη δράση των αγροτών στο Παρίσι «απαράδεκτη».

«Όσον αφορά την κλήση να διαδηλώσουν μπροστά στη Βουλή των Αντιπροσώπων (…) έχω μόνο ένα να πω: όλα αυτά είναι παράνομα, δεν θα το αφήσουμε να συμβεί», τόνισε.


Ο υπουργός Εμπορίου, Νικολά Φορισιέ, τόνισε πως «δεν τίθεται καν θέμα να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά του Mercosur».


«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θυσιαστούν ή να τεθούν σε κίνδυνο αγροτικοί τομείς όπως η κτηνοτροφία ή η πτηνοτροφία», διαβεβαίωσε. Ο πρώην υπουργός Ζαν-Φρανσουά Κοπέ δήλωσε ότι «κατανοεί» την οργή των αγροτών, αλλά δεν συμφωνεί στους «αποκλεισμούς και την ομηρία» των Γάλλων πολιτών λόγω των κινητοποιήσεων.

Δεν πήγαν στο Παρίσι «για να προκαλέσουν ζημιές»

Ο Βεντό καταγγέλλει ότι οι αγρότες «δεν έχουν ερωτηθεί» για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και του μπλοκ της Νότιας Αμερικής. «Όλα όσα θα συμβούν στη συνέχεια είναι απλώς αέρας κοπανιστός», προσθέτει.

Ο Βεντό χαρακτήρισε «αηδιαστικά» τα σχόλια της κυβερνητικής εκπροσώπου. «Δεν θα σας ακούσουμε, είστε ανέντιμοι».

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι αγρότες που κινητοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας θα «προσπαθήσουν να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται», αν και -σύμφωνα με τον ίδιο- κάποιοι έχουν κουραστεί έπειτα από «πέντε ημέρες κινητοποιήσεων».


Υποστήριξε επίσης ότι δεν ήρθαν στο Παρίσι «για να προκαλέσουν ζημιές». «Αυτό που θα θέλαμε πραγματικά είναι να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Πρόεδρο της Γερουσίας», πρόσθεσε.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι βουλευτές «σκοτώνουν τη γαλλική γεωργία» εδώ και 30 χρόνια.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε να διαδηλώσουμε στο Παρίσι. Οδηγήσαμε για πέντε ώρες από εναλλακτικούς δρόμους για να αποφύγουμε να μας εντοπίσουν. Σήμερα, είμαστε ακινητοποιημένοι και δεν πάμε πουθενά γιατί πρέπει να μας ακούσουν. Δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε από τη δουλειά μας, πνιγόμαστε από κανονισμούς και γραφειοκρατία που μας καταναλώνει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι η εργασία στα αγροκτήματά μας. Υπάρχει γενικό αίσθημα απογοήτευσης», δήλωσαν δύο αγρότες από τη Σαρτ.

Πηγή: Le Parisien

«Δεν διανύσαμε 600 χιλιόμετρα για το τίποτα! Έχουμε αιτήματα και θα μείνουμε εδώ μέχρι να ακουστούν», υπόσχεται ο Βινσέντ Κασκάλες, αγρότης και μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης Rural Coordination του Ντορντόν.

Έκοψαν δέντρα για τα μπλόκα

Στην Αψίδα του Θριάμβου, τα περίπου είκοσι τρακτέρ που βρίσκονται εκεί από τις 5 π.μ. παραμένουν σταθερά στο σημείο και συνεχίζουν να αποκλείουν το ένα τρίτο της πλατείας Place de l’Étoile.

«Έπρεπε να ρίξουμε δέντρα και χώμα στο δρόμο για να εμποδίσουμε την αστυνομία να μας ακολουθήσει», δήλωσε ένας από τους αγρότες στο BFMTV.

αγρότες Παρίσι Γαλλία
Πηγή: Le Parisien

Η δήμαρχος του Παρισιού, Ανν Ινταλγκό, καταδίκασε την κοπή ενός δέντρου. «Έμαθα με απογοήτευση ότι τουλάχιστον ένα προστατευόμενο δέντρο κόπηκε σήμερα το πρωί από αγρότες στο 16ο διαμέρισμα. Ο θυμός και το δικαίωμα στην διαμαρτυρία δεν νομιμοποιούν τέτοια ενέργεια. Η φύση έχει τα δικαιώματά της. Αγαπάμε τα δέντρα μας, κοινό αγαθό των Παριζιάνων, και τα προστατεύουμε», δήλωσε.

Οι αποκλεισμοί της αστυνομίας παρακάμφθηκαν από τους αγρότες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παίρνοντας μερικές φορές «εντελώς απερίσκεπτους» κινδύνους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Στεγαστική πίστη: Στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης η Ελλάδα – Θετικό πρόσημο στην πιστωτική επέκταση στα στε...

Αυθαίρετα: Πότε λήγει η προθεσμία για την τακτοποίησή τους – Πόσο πιθανή είναι η παράταση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ματ Ντέιμον: Η… «Οδύσσεια» του ηθοποιού για να αποκτήσει γραμμωμένο σώμα στην ταινία του Νόλαν – «Έκανα πραγματικά αυστηρή δίαιτα»

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την ακραία προετοιμασία και την αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για να α...
08:56 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το κέντρο του Παρισιού – Διαμαρτυρίες κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Οι Γάλλοι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, μεταφέροντας στην «καρδιά» του Παρισιού τη...
08:23 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Οργή στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη γυναίκα οδηγό – Το χρονικό της ομοσπονδιακής επιχείρησης που βάφτηκε με αίμα

Ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ρίχνει νέο φως στην επιθετική πολιτική μετανά...
07:44 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Νότια Αφρική: Σκοτώθηκε 32χρονος που έκανε άλμα με wingsuit στο Table Mountain – Έπεσε σε βράχους με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα

Ένας από τους καλύτερους αθλητές wingsuit στον κόσμο σκοτώθηκε αφού βουτήξε από το Table Mount...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι