Γαλλία: Τρακτέρ στον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου – «Δεν θα φύγουμε αν δεν μας ακούσουν», διαμηνύουν οι αγρότες

Μια μαζική κινητοποίηση Γάλλων αγροτών έχει κατακλύσει το Παρίσι, καθώς δεκάδες τρακτέρ πλημμύρισαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με το μπλοκ της Mercosur. Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για τον τρόπο διαχείρισης μιας ασθένειας που πλήττει τα βοοειδή.

Παρά τις απαγορεύσεις και τον κακό καιρό, οι αγρότες κατέφθασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Παρίσι, στάθμευσαν τα τρακτέρ τους μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, πριν κατευθυνθούν προς τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και την Αψίδα του Θριάμβου.

Les agriculteurs installent un fauteuil devant l’arc de Triomphe à Paris.#AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/LiHANVCE8N — Luc Auffret (@LucAuffret) January 8, 2026



Στο κόμβο του Porte d’Auteuil, αστυνομικά οχήματα εμποδίζουν την προέλαση των τρακτέρ.

Καλούν σε «διάλογο» τους αγρότες

«Οι αγρότες δεν είναι εχθροί της χώρας», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, στον σταθμό France 2. «Η ιδέα δεν ήταν να έρθουμε σε αντιπαράθεση – συμφωνούμε σε μια σειρά ζητημάτων, παρά όσα μπορεί να λέγονται, είτε πρόκειται για την κοινή αγροτική πολιτική, τον εμβολιασμό ή την αντίθεση στο Mercosur».

Ο ίδιος ζήτησε «διάλογο» και ελπίζει «όλοι να συνέλθουν έπειτα από αυτό το κάπως δύσκολο επεισόδιο σήμερα το πρωί».

🔥 LES AGRIS OCCUPENT PARIS ! Moment fort et tellement symbolique où la France agricole fait irruption dans cette ville d’où tombent les décisions les plus impactantes pour leurs vies, pour nos vies. Ma collègue @TrouveAurelie est sur place. Total #SoutienAuxPaysans ! 💛 pic.twitter.com/BBMhJLl2rj — Christophe Bex (@ChristopheBex) January 8, 2026



Η υπουργός Γεωργίας, Άνι Τζενεβάρντ, απηύθυνε κάλεσμα για διάλογο σχετικά με τις διαδηλώσεις των αγροτών την Πέμπτη, σημειώνοντας στο X: «Οι ανησυχίες και τα αιτήματα που εκφράζονται είναι νόμιμα, σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές πλαίσιο».

«Ο Πρωθυπουργός και εγώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όλα τα αγροτικά συνδικάτα εδώ και αρκετές ημέρες. Ο διάλογος είναι συνεχής και συνεχίζεται», τόνισε.

Des manifestations d’agriculteurs ont lieu dans plusieurs villes, dont Paris. Les inquiétudes et revendications exprimées sont légitimes, dans un contexte international particulièrement troublé. Avec le Premier ministre, nous échangeons depuis plusieurs jours avec l’ensemble… — Annie Genevard (@AnnieGenevard) January 8, 2026



Η ίδια πρόσθεσε ότι «ο αγώνας που διεξάγω για την προστασία των αγροτών μας συνεχίζεται. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί αυτήν την εβδομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει».

Κλείνοντας, η Τζενεβάρντ απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία, αίσθημα ευθύνης και διάλογο».

Συλλήψεις

Ο Μπερτράν Βεντό, πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης Coordination Rurale, ανέφερε στο BFMTV ότι περίπου είκοσι αγρότες είχαν συλληφθεί «στα προάστια του Παρισιού», ενώ άλλοι 25 είχαν προσαχθεί και δέκα τρακτέρ κατασχέθηκαν.

«Όταν έχεις τέσσερα τρακτέρ, υπάρχουν 25 αστυνομικοί», καταγγέλλει.

Αμετακίνητη η κυβέρνηση

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεγκιόν χαρακτήρισε τη δράση των αγροτών στο Παρίσι «απαράδεκτη».

«Όσον αφορά την κλήση να διαδηλώσουν μπροστά στη Βουλή των Αντιπροσώπων (…) έχω μόνο ένα να πω: όλα αυτά είναι παράνομα, δεν θα το αφήσουμε να συμβεί», τόνισε.

🔴 Crise agricole : des tracteurs sous la Tour Eiffel ➡️”La situation qu’on voit n’est pas acceptable. Donc, sur l’appel à manifester devant l’An […] je n’ai qu’une chose à dire : tout ça est illégal, nous ne laisserons pas faire”, dit Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement pic.twitter.com/xN11esIpku — franceinfo (@franceinfo) January 8, 2026



Ο υπουργός Εμπορίου, Νικολά Φορισιέ, τόνισε πως «δεν τίθεται καν θέμα να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά του Mercosur».

🔴🗣 Accord commercial avec leMercosur : “Pour l’instant, il est hors de question de voter pour”, tente de rassurer Nicolas Forissier, ministre chargé du Commerce extérieur #canal16 pic.twitter.com/F0lK9hyrMP — franceinfo (@franceinfo) January 8, 2026



«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θυσιαστούν ή να τεθούν σε κίνδυνο αγροτικοί τομείς όπως η κτηνοτροφία ή η πτηνοτροφία», διαβεβαίωσε. Ο πρώην υπουργός Ζαν-Φρανσουά Κοπέ δήλωσε ότι «κατανοεί» την οργή των αγροτών, αλλά δεν συμφωνεί στους «αποκλεισμούς και την ομηρία» των Γάλλων πολιτών λόγω των κινητοποιήσεων.

Δεν πήγαν στο Παρίσι «για να προκαλέσουν ζημιές»

Ο Βεντό καταγγέλλει ότι οι αγρότες «δεν έχουν ερωτηθεί» για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και του μπλοκ της Νότιας Αμερικής. «Όλα όσα θα συμβούν στη συνέχεια είναι απλώς αέρας κοπανιστός», προσθέτει.

Ο Βεντό χαρακτήρισε «αηδιαστικά» τα σχόλια της κυβερνητικής εκπροσώπου. «Δεν θα σας ακούσουμε, είστε ανέντιμοι».

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι αγρότες που κινητοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας θα «προσπαθήσουν να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται», αν και -σύμφωνα με τον ίδιο- κάποιοι έχουν κουραστεί έπειτα από «πέντε ημέρες κινητοποιήσεων».

CRISE AGRICOLE : Des tracteurs de la Coordination rurale sont entrés dans Paris malgré les blocages de la police. Une quinzaine de tracteurs se trouvent devant la tour Eiffel, d’autres ont encerclé l’Arc de Triomphe. La porte d’Auteuil a été bloquée par des agriculteurs et l’A13… pic.twitter.com/LHT3iXt7Mr — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 8, 2026



Υποστήριξε επίσης ότι δεν ήρθαν στο Παρίσι «για να προκαλέσουν ζημιές». «Αυτό που θα θέλαμε πραγματικά είναι να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Πρόεδρο της Γερουσίας», πρόσθεσε.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι βουλευτές «σκοτώνουν τη γαλλική γεωργία» εδώ και 30 χρόνια.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε να διαδηλώσουμε στο Παρίσι. Οδηγήσαμε για πέντε ώρες από εναλλακτικούς δρόμους για να αποφύγουμε να μας εντοπίσουν. Σήμερα, είμαστε ακινητοποιημένοι και δεν πάμε πουθενά γιατί πρέπει να μας ακούσουν. Δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε από τη δουλειά μας, πνιγόμαστε από κανονισμούς και γραφειοκρατία που μας καταναλώνει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι η εργασία στα αγροκτήματά μας. Υπάρχει γενικό αίσθημα απογοήτευσης», δήλωσαν δύο αγρότες από τη Σαρτ.

«Δεν διανύσαμε 600 χιλιόμετρα για το τίποτα! Έχουμε αιτήματα και θα μείνουμε εδώ μέχρι να ακουστούν», υπόσχεται ο Βινσέντ Κασκάλες, αγρότης και μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης Rural Coordination του Ντορντόν.

🚨 #AgriculteursEnColère 🚜 Tracteurs à l’assaut de Paris ! 8 janvier 2026 – Les agriculteurs envahissent la capitale. Des centaines de tracteurs arrivent de tous les côtés, défiant les interdictions. Venus du Nord, du Sud-Ouest et de l’Est. La colère rurale est là, massive,… pic.twitter.com/usdtseljpB — Bar Tabac 🚬 (@oBarTabac) January 7, 2026

Έκοψαν δέντρα για τα μπλόκα

Στην Αψίδα του Θριάμβου, τα περίπου είκοσι τρακτέρ που βρίσκονται εκεί από τις 5 π.μ. παραμένουν σταθερά στο σημείο και συνεχίζουν να αποκλείουν το ένα τρίτο της πλατείας Place de l’Étoile.

«Έπρεπε να ρίξουμε δέντρα και χώμα στο δρόμο για να εμποδίσουμε την αστυνομία να μας ακολουθήσει», δήλωσε ένας από τους αγρότες στο BFMTV.

Η δήμαρχος του Παρισιού, Ανν Ινταλγκό, καταδίκασε την κοπή ενός δέντρου. «Έμαθα με απογοήτευση ότι τουλάχιστον ένα προστατευόμενο δέντρο κόπηκε σήμερα το πρωί από αγρότες στο 16ο διαμέρισμα. Ο θυμός και το δικαίωμα στην διαμαρτυρία δεν νομιμοποιούν τέτοια ενέργεια. Η φύση έχει τα δικαιώματά της. Αγαπάμε τα δέντρα μας, κοινό αγαθό των Παριζιάνων, και τα προστατεύουμε», δήλωσε.

Οι αποκλεισμοί της αστυνομίας παρακάμφθηκαν από τους αγρότες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παίρνοντας μερικές φορές «εντελώς απερίσκεπτους» κινδύνους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.