Αγρότες: Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας – Μπλόκα σε τελωνεία και σε παράδρομους

Σε αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας για 4 ημέρες, προχωρούν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Σύμφωνα με το lamiareport.,gr ήδη τα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου Βοιωτίας και της Σκάλας Αταλάντης, έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο 90ο, στο 114ο και στο 145ο χλμ, αντίστοιχα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παραδρόμους. Το αμέσως επόμενο διάστημα όμως και για 48 ώρες θα υπάρχει ολοκληρωτικός αποκλεισμός και των παραδρόμων, με την αρχή να γίνεται από το μπλόκο του Μπράλου (203,065 χ/θ).

Στο σημείο εκτός από δυνάμεις της κεντρικής, δυτικής και ανατολικής Φθιώτιδας, θα προστεθούν τρακτέρ και ιδιωτικά οχήματα από τα μπλόκα της Αταλάντης και του Δομοκού, αλλά και από αυτό της Καρδίτσας. Η μεγάλη πομπή από τον Ε65 ξεκίνησε στις 11 το πρωί και μέχρι τις 13:30’ αναμένεται να λάβει θέση σε κομβικά σημεία ώστε να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο.

Θήβα

Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10:00 το πρωί.

Μεσσηνία: Έκλεισαν εντελώς τον κόμβο της Θουρίας

Κλειστοί είναι πλέον και οι παράδρομοι του κόμβου της Θουρίας αφού οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους και πλέον δεν είναι δυνατή η είσοδος – έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως και στα υπόλοιπα μπλόκα, αυτή η κινητοποίηση θα διαρκέσει για 48 ώρες.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, γίνεται από τον κόμβο των Αρφαρών, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν με αγροτικά μηχανήματα στην Καλαμάτα και ειδικότερα στα δικαστήρια, όπου δικάζονται για προηγούμενες κινητοποιήσεις συνάδελφοί τους.

Ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τις σήραγγες των Τεμπών

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ξεκίνησαν τρακτέρ κι αγροτικά μηχανήματα από το μπλόκο της Νίκαιας με προορισμό τις σήραγγες των Τεμπών.

Οι αγρότες δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο, και οι αγρότες της Νίκαιας να προχωρήσουν σε 4ημερο αποκλεισμό, όπως οι συνάδελφοί τους στο Κάστρο Βοιωτίας. Οι τελικές αποφάσεις τους θα παρθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί.

Έκλεισαν τον κόμβο του Πύργου

Κλειστός είναι ο κόμβος του Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας απέκλεισαν την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, ευθυγραμμιζόμενοι με την πανελλαδική απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό.

Απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σε 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων προχωρούν στα διόδια Μαλγάρων

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Πού αλλού υπάρχουν μπλόκα

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.