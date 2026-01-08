Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερο για εμένα και δεν κάνω μεγάλα σχέδια»

  • Το 2025 ήταν μία δύσκολη χρονιά για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη καθώς σημαδεύτηκε από τον θάνατο των γονέων του, με τη μητέρα του να φεύγει τον Σεπτέμβριο και τον πατέρα του τον Δεκέμβριο.
  • Ο ηθοποιός, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», χαρακτήρισε το 2025 ως «ιδιαίτερη χρονιά» και τόνισε ότι του υπενθύμισε τη σημασία του να είναι «παρών» στα πράγματα.
  • Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία του να ζει κανείς με επίγνωση στο παρόν και να διατηρεί θετική στάση απέναντι στους άλλους και στον ίδιο του τον εαυτό, σημειώνοντας ότι «το σήμερα είναι εδώ».
Το 2025 ήταν μία δύσκολη χρονιά για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη καθώς σημαδεύτηκε από τον θάνατο των γονέων του. Τον Σεπτέμβριο πέθανε η μητέρα του και τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο ο πατέρας του.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερη χρονιά» το 2025, σημειώνοντας ότι του υπενθύμισε τη σημασία του να είναι «παρών» στα πράγματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η προηγούμενη χρονιά του υπενθύμισε τη σημασία του να ζει με επίγνωση στο παρόν και να διατηρεί θετική στάση απέναντι στους άλλους και στον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σχολίασε: «Ήταν κάπως ιδιαίτερη η χρονιά. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ».

Δείτε το βίντεο:

