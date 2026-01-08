Μπλόκα: Οι αγρότες της Μεσσηνίας έκλεισαν εντελώς τον κόμβο της Θουρίας

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες της Μεσσηνίας κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας νέο μπλόκο στην περιοχή.
  • Έκλεισαν εντελώς τον κόμβο της Θουρίας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
  • Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών αγροτικών διαμαρτυριών για τα αιτήματά τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλαμάτα αγρότες

Κλειστοί είναι πλέον και οι παράδρομοι του κόμβου της Θουρίας αφού οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους και πλέον δεν είναι δυνατή η είσοδος – έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως και στα υπόλοιπα μπλόκα, αυτή η κινητοποίηση θα διαρκέσει για 48 ώρες.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, γίνεται από τον κόμβο των Αρφαρών, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν με αγροτικά μηχανήματα στην Καλαμάτα και ειδικότερα στα δικαστήρια, όπου δικάζονται για προηγούμενες κινητοποιήσεις συνάδελφοί τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Συνολικά 81 νέες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται αύριο το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε στο πέρασμά του

Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν...
11:12 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Σε 48ωρο μπλόκο και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων – Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν απ...
10:59 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ροδόπη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον ποταμό Λίσσο

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από την 4η ΕΜΑΚ από το βράδυ της Τετάρτης (07/01), για τον εντοπ...
09:39 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» – Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο και τι έχει ζητήσει η οικογένειά του

Σήμερα, στις 10:30 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Ο δημοσιογράφος πέθανε ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι