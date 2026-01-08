Μπλόκα: Οι αγρότες της Μεσσηνίας έκλεισαν εντελώς τον κόμβο της Θουρίας

Κλειστοί είναι πλέον και οι παράδρομοι του κόμβου της Θουρίας αφού οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους και πλέον δεν είναι δυνατή η είσοδος – έξοδος στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως και στα υπόλοιπα μπλόκα, αυτή η κινητοποίηση θα διαρκέσει για 48 ώρες.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, γίνεται από τον κόμβο των Αρφαρών, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν με αγροτικά μηχανήματα στην Καλαμάτα και ειδικότερα στα δικαστήρια, όπου δικάζονται για προηγούμενες κινητοποιήσεις συνάδελφοί τους.