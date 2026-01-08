Πελάτης εστιατορίου fast food μαχαίρωσε εργαζόμενο για ένα λάθος σε παραγγελία – «Εκνευρίστηκε για τη σάλτσα του»

Ένα επεισόδιο ακραίας βίας εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας ταχυφαγίας (fast food) στο Λας Βέγκας, καθώς ένας καβγάς για μια παραγγελία φέρεται να κατέληξε σε απόπειρα δολοφονίας εργαζόμενου.

Δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν και να μαχαίρωσαν επανειλημμένα έναν εργαζόμενο της αλυσίδας KFC στη Νεβάδα των ΗΠΑ, έπειτα από διαφωνία για μια σάλτσα, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 48χρονος Τζέιμς Κάρτερ και ο 32χρονος Τζέραλντ Κάρτερ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την επίθεση που σημειώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου σε κατάστημα KFC στο Λας Βέγκας, όπως μετέδωσε το KSNV.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο κατάστημα της αλυσίδας fast food έπειτα από αναφορές ότι πελάτης μαχαίρωσε εργαζόμενο.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τέσσερα άτομα και φέρονται να εντόπισαν ένα μεγάλο αναδιπλούμενο μαχαίρι στην τσέπη του Τζέραλντ Κάρτερ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ένα από τα άτομα που προσήχθησαν δήλωσε ότι αγόρασαν φαγητό από το KFC και αποχώρησαν αφού ο Τζέραλντ «εκνευρίστηκε για τη σάλτσα του», σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το μέσο ενημέρωσης.

Ο δυσαρεστημένος πελάτης φέρεται να εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο αφού πήγε και επέστρεψε από το KFC αρκετές φορές και είπε ότι το προσωπικό «τον είχε προσβάλει», όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο.

Στη συνέχεια, ο Τζέραλντ επέστρεψε στο κατάστημα μαζί με τον θείο του, Τζέιμς, και οι δυο τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να περνούν πίσω από τον πάγκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική έκθεση, ο Τζέραλντ φαίνεται στο βίντεο να μαχαιρώνει τον εργαζόμενο αρκετές φορές, ενώ ο θείος του κρατούσε τον υπάλληλο «σε μια σφοδρή λαβή πνιγμού για αρκετά δευτερόλεπτα».

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Αργότερα, ο Τζέραλντ παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι ενεπλάκη σε καβγά με τον εργαζόμενο, αλλά τόνισε ότι το μαχαίρι του παρέμεινε στην τσέπη του. Ο εξαγριωμένος πελάτης ισχυρίστηκε ότι ο υπάλληλος «τον έβριζε και τον προσέβαλε», γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε τον καβγά.

Δικαστής στο Λας Βέγκας διέταξε την κράτηση του Τζέραλντ Κάρτερ με εγγύηση 100.000 δολαρίων και του θείου του με εγγύηση 10.000 δολαρίων. Σύμφωνα με το 8newsnow, σε περίπτωση που αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, οι δύο άνδρες θα υποχρεωθούν να φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού.