Πελάτης εστιατορίου fast food μαχαίρωσε εργαζόμενο για ένα λάθος σε παραγγελία – «Εκνευρίστηκε για τη σάλτσα του»

Σύνοψη από το

  • Ένα επεισόδιο ακραίας βίας εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο fast food στο Λας Βέγκας, έπειτα από διαφωνία για μια σάλτσα.
  • Ο 48χρονος Τζέιμς Κάρτερ και ο 32χρονος Τζέραλντ Κάρτερ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Οι δράστες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να περνούν πίσω από τον πάγκο, με τον Τζέραλντ να μαχαιρώνει τον εργαζόμενο αρκετές φορές και τον θείο του να τον κρατά «σε μια σφοδρή λαβή πνιγμού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

δολοφονία
Πηγή: Fox 5

Ένα επεισόδιο ακραίας βίας εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας ταχυφαγίας (fast food) στο Λας Βέγκας, καθώς ένας καβγάς για μια παραγγελία φέρεται να κατέληξε σε απόπειρα δολοφονίας εργαζόμενου.

Δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν και να μαχαίρωσαν επανειλημμένα έναν εργαζόμενο της αλυσίδας KFC στη Νεβάδα των ΗΠΑ, έπειτα από διαφωνία για μια σάλτσα, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 48χρονος Τζέιμς Κάρτερ και ο 32χρονος Τζέραλντ Κάρτερ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την επίθεση που σημειώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου σε κατάστημα KFC στο Λας Βέγκας, όπως μετέδωσε το KSNV.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο κατάστημα της αλυσίδας fast food έπειτα από αναφορές ότι πελάτης μαχαίρωσε εργαζόμενο.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τέσσερα άτομα και φέρονται να εντόπισαν ένα μεγάλο αναδιπλούμενο μαχαίρι στην τσέπη του Τζέραλντ Κάρτερ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ένα από τα άτομα που προσήχθησαν δήλωσε ότι αγόρασαν φαγητό από το KFC και αποχώρησαν αφού ο Τζέραλντ «εκνευρίστηκε για τη σάλτσα του», σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το μέσο ενημέρωσης.

Ο δυσαρεστημένος πελάτης φέρεται να εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο αφού πήγε και επέστρεψε από το KFC αρκετές φορές και είπε ότι το προσωπικό «τον είχε προσβάλει», όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο.

Στη συνέχεια, ο Τζέραλντ επέστρεψε στο κατάστημα μαζί με τον θείο του, Τζέιμς, και οι δυο τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να περνούν πίσω από τον πάγκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική έκθεση, ο Τζέραλντ φαίνεται στο βίντεο να μαχαιρώνει τον εργαζόμενο αρκετές φορές, ενώ ο θείος του κρατούσε τον υπάλληλο «σε μια σφοδρή λαβή πνιγμού για αρκετά δευτερόλεπτα».

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Αργότερα, ο Τζέραλντ παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι ενεπλάκη σε καβγά με τον εργαζόμενο, αλλά τόνισε ότι το μαχαίρι του παρέμεινε στην τσέπη του. Ο εξαγριωμένος πελάτης ισχυρίστηκε ότι ο υπάλληλος «τον έβριζε και τον προσέβαλε», γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε τον καβγά.

Δικαστής στο Λας Βέγκας διέταξε την κράτηση του Τζέραλντ Κάρτερ με εγγύηση 100.000 δολαρίων και του θείου του με εγγύηση 10.000 δολαρίων. Σύμφωνα με το 8newsnow, σε περίπτωση που αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, οι δύο άνδρες θα υποχρεωθούν να φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάνει υποτροπές ο καρκίνος – Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες έρευνες για το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

Αλλάζει το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Συνολικά 81 νέες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται αύριο το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:56 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το κέντρο του Παρισιού – Διαμαρτυρίες κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Οι Γάλλοι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, μεταφέροντας στην «καρδιά» του Παρισιού τη...
08:23 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Οργή στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη γυναίκα οδηγό – Το χρονικό της ομοσπονδιακής επιχείρησης που βάφτηκε με αίμα

Ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ και ρίχνει νέο φως στην επιθετική πολιτική μετανά...
07:44 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Νότια Αφρική: Σκοτώθηκε 32χρονος που έκανε άλμα με wingsuit στο Table Mountain – Έπεσε σε βράχους με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα

Ένας από τους καλύτερους αθλητές wingsuit στον κόσμο σκοτώθηκε αφού βουτήξε από το Table Mount...
06:54 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Financial Times: Η Κίνα φέρεται να «χάκαρε» email των επιτροπών του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Σε μια σοβαρή καταγγελία που φέρνει στο φως η εφημερίδα Financial Times, η Κίνα φέρεται να έχε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι