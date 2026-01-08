Αγρότες: «Σφραγίζουν» από σήμερα με μπλόκα εθνικές οδούς και τελωνεία – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, βασικών οδικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων, προχωρούν από νωρίς σήμερα (8/1) το πρωί οι αγρότες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν χθες το βράδυ στις συνελεύσεις των μπλόκων, καθώς όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση δεν καλύπτει τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να αποφασιστεί ποιοι και με ποια νομιμοποίηση θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση διαμηνύει πως ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί μόνον εάν οι αγρότες που θα μεταβούν στο Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των μπλόκων, ενώ παραπέμπουν σε επαφές με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα όσους εκπροσώπους αγροτών επιθυμούν συνάντηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων από χωριά και στην Κατερίνη, η ΠΑΘΕ θα είναι δηλαδή σχεδόν πλήρως αποκλεισμένη.

Κλείνουν δρόμοι και τελωνεία

Αναλυτικά, στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες αποφάσισαν χθες βράδυ να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του Πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Οι αγρότες των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Σε 48ωρο σφράγισμα των διοδίων και στα δύο ρεύματα προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπως και οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από παρακαμπτήριο. Την ίδια ώρα, στη Χαλκιδική, οι αγρότες θα αποκλείσουν για δύο ημέρες την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διήμερο αποκλεισμό με έναρξη στις 11.00 το πρωί προγραμματίζουν και οι παραγωγοί στη Σιάτιστα Κοζάνης επί της Εγνατίας Οδού, ενώ για σήμερα έχει αποφασιστεί και ο αποκλεισμός των παρακαμπτήριων οδών από τις 12.00 έως τις 16.00 το μεσημέρι. Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από το λιμάνι εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11.00 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Από τις 12.00 το μεσημέρι της Πέμπτης έως και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα αποκλειστεί η διέλευση για όλα τα φορτηγά στο μπλόκο του Προμαχώνα. Στο τελωνείο των Ευζώνων η 48ωρη κινητοποίηση αρχίζει από τις 11.00 το πρωί της Πέμπτης και θα ισχύει για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιπτώσεων. Ομοίως και στο τελωνείο της Νίκης, όπου η είσοδος και η έξοδος θα σφραγιστεί για όλα τα φορτηγά, τα ΙΧ και τα τουριστικά λεωφορεία. Στο τελωνείο της Εξοχής, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τη διέλευση για φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα από σήμερα στις 8.00 το πρωί έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, με τα ΙΧ και τα λεωφορεία να εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Με μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι, αγροτοκτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Καλπακίου θα μεταβούν στο τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αναμένεται να κλείσουν από σήμερα στις 8:00 το πρωί και για 48 ώρες τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ στις 11:00 το πρωί θα αποκλείσουν και τον κόμβο του Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Ενίσχυση του μπλόκου στα διόδια της Νεστάνης με 48ωρο αποκλεισμό προγραμματίζουν τα μπλόκα της Τρίπολης, ενώ στη Λακωνία από τις 17.00 το απόγευμα της Πέμπτης θα αποκλειστεί η εθνική οδός Σπάρτης-Λεύκτρου και η παλαιά εθνική οδός Σπάρτης-Τρίπολης, στο ύψος του μπλόκου.

Τέλος, στις 11:00 σήμερα το πρωί και για 48 ώρες θα αποκλειστεί ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου και η παλαιά εθνική οδός στον κόμβο του Πύργου στην Ηλεία.