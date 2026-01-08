Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/1/2026

  • Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και τα ματς από την Πρέμιερ Λιγκ και τη Serie A δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις περιλαμβάνονται το ντέρμπι Άρσεναλ – Λίβερπουλ στην Premier League και ο αγώνας Μίλαν – Τζένοα για τη Serie A.
  • Το πρόγραμμα της 8ης Ιανουαρίου 2026 συμπληρώνεται με το Super Cup Ισπανίας Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης και πλήθος αγώνων Euroleague, FIBA Basketball Champions League και Roshn Saudi League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και τα ματς από την Πρέμιερ Λιγκ και τη Serie A δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/1/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

16:55 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Χαζμ Roshn Saudi League

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε Euroleague

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρδίτσα – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Κάλιαρι Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καχασόλ – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup Γυναικών 2026

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα FIBA Basketball Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ελάν Σαλόν FIBA Basketball Champions League

21:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λίβερπουλ Premier League

