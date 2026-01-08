Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/1/2026

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και τα ματς από την Πρέμιερ Λιγκ και τη Serie A δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/1/2026):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
16:55 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Χαζμ Roshn Saudi League
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε Euroleague
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρδίτσα – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα FIBA Basketball Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Κάλιαρι Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καχασόλ – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup Γυναικών 2026
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα FIBA Basketball Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ελάν Σαλόν FIBA Basketball Champions League
21:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Μονακό Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λίβερπουλ Premier League