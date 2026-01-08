Το Πολεμικό Ναυτικό παρόπλισε εν κρυπτώ ένα υποβρύχιο και μία πυραυλάκατο

Χωρίς καμία ανακοίνωση, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, λίγο πριν τελειώσει το 2025, παρόπλισε ακόμη ένα υποβρύχιο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αποσύρει ακόμη μία πυραυλάκατο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πολεμικό Ναυτικό μειώνει τη δύναμή του εν καιρώ ειρήνης και πλέον εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού συνεχίζει να παροπλίζει πλοία, χωρίς να ενημερώνει επισήμως κανέναν και χωρίς να εκδίδει την παραμικρή ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στους διαδρόμους του ελληνικού Πενταγώνου, «ορισμένοι μέσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ενεργούν με τη λογική του ιδιοκτήτη και όχι του διαχειριστή του Στόλου, χωρίς να λογοδοτούν για τις αποφάσεις που έχουν λάβει σχετικά με τον παροπλισμό πλοίων, τα οποία αγοράστηκαν με τα χρήματα των φορολογουμένων, στους οποίους και ανήκουν».

Λίγο πριν από τη δύση του 2025, το Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε τον παροπλισμό του υποβρυχίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», για το οποίο μάλιστα είχαν εκταμιευθεί χρήματα για την επισκευή του και ήδη βρισκόταν στον Ναύσταθμο Κρήτης για εργασίες συντήρησης.

Με αφορμή τον παροπλισμό του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, κατέθεσε σχετική επερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον υπουργό, ζητεί πλήρη ενημέρωση για το σκεπτικό και τη διαδικασία που οδήγησαν σε μία απόφαση η οποία εγείρει ζητήματα χρηστής διοίκησης, προγραμματισμού και διαφάνειας.

Όπως επισημαίνει, το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει σήμερα εννέα υποβρύχια, εκ των οποίων τέσσερα είναι παλαιότερης ναυπήγησης τύπου 209. Το υποβρύχιο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» τύπου 209/1200 ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά παρέμενε επιχειρησιακά ενεργό μέχρι την περίοδο 2023–2024, οπότε αποφασίστηκε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επισκευών και συντήρησης στον Ναύσταθμο Κρήτης, με τις σχετικές δαπάνες να εκτιμώνται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ωστόσο, ενώ οι εργασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη και μετά από περίπου δεκαοκτώ μήνες συντήρησης, έγινε γνωστό ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον παροπλισμό του υποβρυχίου — απόφαση που επικυρώθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η αλληλουχία των αποφάσεων, δηλαδή η επιλογή διατήρησης του σκάφους σε ενεργό υπηρεσία με σημαντικές δαπάνες και η αιφνιδιαστική μεταστροφή προς τον παροπλισμό του, δημιουργεί εύλογες απορίες για τον τρόπο αξιολόγησης των δεδομένων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης θέτει ερωτήματα για το σκεπτικό του παροπλισμού μετά από μακρόχρονη διαδικασία επισκευής, για το πότε και με ποια αιτιολογία ελήφθη η απόφαση, δεδομένης της τριμηνιαίας έγγραφης ενημέρωσης της ηγεσίας, καθώς και για το ακριβές ύψος των δαπανών. Ζητά, επίσης, διευκρινίσεις για το αν τηρήθηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με την απόφαση πλεύσης του υποβρυχίου από την Κρήτη στη Σαλαμίνα, για το αν υφίσταται σχεδιασμός παροπλισμού και άλλου υποβρυχίου, καθώς και για το ενδεχόμενο πώλησης ή παραχώρησης του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» σε ξένη χώρα. Τέλος, θέτει το ερώτημα αν ο παροπλισμός μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες προμήθειας νέων υποβρυχίων, νωρίτερα από τον προβλεπόμενο σχεδιασμό του ΜΠΑΕ.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητείται το σύνολο των εγγράφων, εισηγήσεων, πρακτικών, αποφάσεων και αλληλογραφίας των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του Πολεμικού Ναυτικού και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορούν τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του υποβρυχίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», καθώς και την απόφαση παροπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων των τριμηνιαίων ενημερώσεων προς την ηγεσία.

Είχε προηγηθεί ο παροπλισμός —και πάλι εν κρυπτώ από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού— της πυραυλακάτου ΤΠΚ «ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ», από την οποία, μέσα σε μία εβδομάδα, ξηλώθηκαν αιφνιδίως τα ραντάρ και τα οπλικά της συστήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το προσεχές χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί να παροπλιστεί ακόμη ένα πλοίο —όχι φρεγάτα— μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις διαθεσιμότητες του Στόλου.