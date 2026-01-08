Μενίδι: Αιμόφυρτο θύμα ληστείας ζήτησε βοήθεια από δημοσιογράφο την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για… ληστεία

Ένας αιμόφυρτος ηλικιωμένος άνδρας, διέκοψε, ζητώντας βοήθεια, ρεπορτάζ που πραγματοποιούσε το τηλεοπτικό συνεργείο του Star για την έξαρση της εγκληματικότητας στο Μενίδι, καθώς λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας από ανήλικους Ρομά, που τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο και στα χέρια.

Μάλιστα, δεν ήταν το μόνο ανάλογο περιστατικό που συνέβη εκείνο το διάστημα, καθώς ακόμη ένα θύμα ληστείας εμφανίστηκε αιμόφυρτο μπροστά στην κάμερα. Ο κύριος Δημήτρης, με σκισμένο μπουφάν και εμφανή τραύματα, είχε δεχθεί επίθεση λίγα λεπτά πριν: «Μου έβαλαν μαχαίρι, με έκοψαν στο χέρι, με χτύπησαν στο μάτι και μου πήραν το κινητό», δήλωσε.

Στην ίδια περιοχή, σε άλλο περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, άγνωστος δράστης με σακούλα σούπερ μάρκετ στο κεφάλι, την οποία είχε μετατρέψει σε αυτοσχέδια κουκούλα με τρύπες για τα μάτια, απείλησε με κουζινομάχαιρο και λήστεψε ένα παιδί μόλις 11 ετών, αρπάζοντάς του το κινητό τηλέφωνο.

Στα συγκλονιστικά πλάνα φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει το ανήλικο παιδί με ποδήλατο, να το στριμώχνει στον τοίχο μονοκατοικίας και να του βάζει το μαχαίρι στον λαιμό, απαιτώντας χρήματα και το κινητό του.

Ο πατέρας του 11χρονου περιγράφει τον τρόμο που έζησε το παιδί του: «Του έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό και του είπε “δώσε μου το κινητό”. Το παιδί έτρεμε. Από τον φόβο του όχι μόνο το έδωσε, αλλά του είπε και τον κωδικό του τηλεφώνου. Έπαθε σοκ, ευτυχώς δεν αντέδρασε».

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών έχουν στα χέρια τους το βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών και βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη με τη σακούλα στο κεφάλι.

Δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ: