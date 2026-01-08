Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη

Σύνοψη από το

  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την κοινή ωφέλεια όλων των πλευρών. Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου.
  • Κατά τη διάρκεια συνάντησης, η Ροντρίγκεζ τόνισε πως «η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακές σχέσεις από τις οποίες ωφελούνται όλα τα μέρη», δείχνοντας ότι το Καράκας είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει τις ενεργειακές του σχέσεις με τη Δύση, υπό συγκεκριμένους όρους.
  • Η στάση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη αναπροσαρμογής των ενεργειακών στρατηγικών. Η δήλωση της Ροντρίγκεζ θεωρείται από διεθνείς αναλυτές ως ένδειξη αποκατάστασης διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη
(AP Photo/Ariana Cubillos, File)

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την κοινή ωφέλεια όλων των πλευρών. Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για πιθανή συμφωνία πετρελαίου με τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ηγεσία της εθνικής συνέλευσης, η Ροντρίγκεζ τόνισε πως «η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακές σχέσεις από τις οποίες ωφελούνται όλα τα μέρη», δείχνοντας ότι το Καράκας είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει τις ενεργειακές του σχέσεις με τη Δύση, υπό συγκεκριμένους όρους.

Η στάση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη αναπροσαρμογής των ενεργειακών στρατηγικών, ενώ η δήλωση της Ροντρίγκεζ θεωρείται από διεθνείς αναλυτές ως ένδειξη αποκατάστασης διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:37 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Εκατό νεκροί στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ...
03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Γροιλανδία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυ...
03:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Νικολάς ...
02:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι