Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την κοινή ωφέλεια όλων των πλευρών. Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για πιθανή συμφωνία πετρελαίου με τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ηγεσία της εθνικής συνέλευσης, η Ροντρίγκεζ τόνισε πως «η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακές σχέσεις από τις οποίες ωφελούνται όλα τα μέρη», δείχνοντας ότι το Καράκας είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει τις ενεργειακές του σχέσεις με τη Δύση, υπό συγκεκριμένους όρους.

Η στάση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη αναπροσαρμογής των ενεργειακών στρατηγικών, ενώ η δήλωση της Ροντρίγκεζ θεωρείται από διεθνείς αναλυτές ως ένδειξη αποκατάστασης διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.