Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς, κρίνοντας ότι «δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση αφορά 31 οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και 35 διεθνείς φορείς εκτός ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει. Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ έχει ήδη αποσύρει την Ουάσινγκτον από σειρά διεθνών οργανισμών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.