Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς.
  • Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι «δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα», αφορά δε 31 οργανισμούς του ΟΗΕ και 35 διεθνείς φορείς εκτός αυτού.
  • Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ, ενώ ο Τραμπ έχει ήδη αποσύρει την Ουάσινγκτον από σειρά διεθνών οργανισμών.
Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς, κρίνοντας ότι «δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως διευκρινίζεται, η απόφαση αφορά 31 οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και 35 διεθνείς φορείς εκτός ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει. Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ έχει ήδη αποσύρει την Ουάσινγκτον από σειρά διεθνών οργανισμών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Γροιλανδία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυ...
03:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Νικολάς ...
02:41 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πέτρο μετά τις δηλώσεις για στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, είχαν τηλεφ...
02:33 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Πράσινο φως» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε διακομματικό νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την προώθηση ενός διακομματικού νομοσχεδίου επιβολ...
