Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνουν τα γκολ και να κατακτούν και τους τρεις βαθμούς μέσα σε πυκνή ομίχλη στο Stadio Ennio Tardini, η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Πάρμα και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα στην αυλαία του Α’ γύρου της Serie A. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, οι «νερατζούρι» δεν πρόκειται να πέσουν από την κορυφή ή να ισοβαθμίσουν με κάποια άλλη.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Με «διπλό»… δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:
- Πίζα-Κόμο 0-3 (68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)
- Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)
- Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)
- Μπολόνια-Αταλάντα 0-2 (37′,60′ Κρστοβιτς)
- Νάπολι-Βερόνα 2-2 (54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)
- Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2 (52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)
- Πάρμα-Ίντερ 0-2 (42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)
- Τορίνο-Ουντινέζε 1-2 (87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)
- Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1
- Μίλαν-Τζένοα 8/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
- Ίντερ 42
- Μίλαν 38 -17αγ.
- Νάπολι 38
- Ρόμα 36 -19αγ.
- Γιουβέντους 36 -19αγ.
- Κόμο 33 -19αγ.
- Αταλάντα 28
- Μπολόνια 26 -17αγ.
- Λάτσιο 25 -19αγ.
- Ουντινέζε 25 -19αγ.
- Σασουόλο 23
- Τορίνο 23 -19αγ.
- Κρεμονέζε 21
- Πάρμα 18
- Κάλιαρι 18
- Λέτσε 17
- Τζένοα 15
- Βερόνα 13
- Φιορεντίνα 13 -19αγ.
- Πίζα 12 -19αγ.