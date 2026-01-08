Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνουν τα γκολ και να κατακτούν και τους τρεις βαθμούς μέσα σε πυκνή ομίχλη στο Stadio Ennio Tardini, η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Πάρμα και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα στην αυλαία του Α’ γύρου της Serie A. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, οι «νερατζούρι» δεν πρόκειται να πέσουν από την κορυφή ή να ισοβαθμίσουν με κάποια άλλη.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με «διπλό»… δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:

Πίζα-Κόμο 0-3 (68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 0-2 (37′,60′ Κρστοβιτς)

Νάπολι-Βερόνα 2-2 (54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2 (52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)

Πάρμα-Ίντερ 0-2 (42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)

Τορίνο-Ουντινέζε 1-2 (87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)