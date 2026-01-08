Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Σύνοψη από το

  • Η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Πάρμα και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα στην αυλαία του Α’ γύρου της Serie A, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
  • Η Φιορεντίνα έφτασε μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» με τη Λάτσιο (2-2), ωστόσο, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.
  • Με «διπλό»… δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1) στα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα
epa12634958 Inters Lautaro Martinez (L) fights for the ball against Parmas Adrian Bernabe (R) during the Italian Serie A soccer match between Parma Calcio 1913 and FC Internazionale Milano in Parma, Italy, 07 January 2026. EPA/Lorenzo Cattani

Με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνουν τα γκολ και να κατακτούν και τους τρεις βαθμούς μέσα σε πυκνή ομίχλη στο Stadio Ennio Tardini, η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Πάρμα και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα στην αυλαία του Α’ γύρου της Serie A. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, οι «νερατζούρι» δεν πρόκειται να πέσουν από την κορυφή ή να ισοβαθμίσουν με κάποια άλλη.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με «διπλό»… δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:

  • Πίζα-Κόμο 0-3 (68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)
  • Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)
  • Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)
  • Μπολόνια-Αταλάντα 0-2 (37′,60′ Κρστοβιτς)
  • Νάπολι-Βερόνα 2-2 (54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)
  • Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2 (52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)
  • Πάρμα-Ίντερ 0-2 (42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)
  • Τορίνο-Ουντινέζε 1-2 (87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)
  • Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1
  • Μίλαν-Τζένοα 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

  1. Ίντερ 42
  2. Μίλαν 38 -17αγ.
  3. Νάπολι 38
  4. Ρόμα 36 -19αγ.
  5. Γιουβέντους 36 -19αγ.
  6. Κόμο 33 -19αγ.
  7. Αταλάντα 28
  8. Μπολόνια 26 -17αγ.
  9. Λάτσιο 25 -19αγ.
  10. Ουντινέζε 25 -19αγ.
  11. Σασουόλο 23
  12. Τορίνο 23 -19αγ.
  13. Κρεμονέζε 21
  14. Πάρμα 18
  15. Κάλιαρι 18
  16. Λέτσε 17
  17. Τζένοα 15
  18. Βερόνα 13
  19. Φιορεντίνα 13 -19αγ.
  20. Πίζα 12 -19αγ.

