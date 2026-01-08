Ντόναλντ Τραμπ: Επιθυμεί αύξηση των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ σε 1,5 τρισεκ. δολάρια

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι «για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς», ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του 2027 πρέπει να φτάσει τα 1,5 τρισεκ. δολάρια.
  • Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.
President Donald Trump speaks to House Republican lawmakers during their annual policy retreat, Tuesday, Jan. 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισεκ. δολάρια», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

00:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σχεδόν πλήρη διακοπή ρεύματος στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

Σχεδόν πλήρη διακοπή ρεύματος έχουν υποστεί οι περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια στη νοτι...
00:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Η ιδιοκτήτρια φέρεται να εγκατέλειψε το φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά, «αγκαλιά» με την ταμειακή

Σοκ και οργή προκαλούν στην Ελβετία τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη...
23:10 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γιατί οι ΗΠΑ έκαναν ρεσάλτο σε δύο τάνκερ στον Ατλαντικό – Οι αμερικανικές αιτιάσεις, η βρετανική βοήθεια και η χαλαρή αντίδραση της Μόσχας

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσχεση του τάνκερ Bella 1 που μετονομάστηκε σε Marinera,  έδωσε...
22:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αναταραχή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη οδηγό – Σφοδρές αντιδράσεις – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Αναβρασμός επικρατεί στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, καθώς ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης...
