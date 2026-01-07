Ηράκλειο: Μεθυσμένος 74χρονος προκάλεσε τροχαίο και απείλησε να πετάξει πέτρες σε αστυνομικό – Οδηγήθηκε στη φυλακή

Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε από το Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε έναν 75χρονο, ο οποίος συνελήφθη σε επεισοδιακή καταδίωξη.

Όπως γίνεται γνωστό, ο 74χρονος άνδρας, την περασμένη Κυριακή, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ ήταν μεθυσμένος. Μετά εγκατέλειψε το σημείο, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος για συνολικά επτά πράξεις. Εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, αντίσταση, εξύβριση κλπ, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης συνολικά 4 ετών και 15 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει μέρος της ποινής, 16 μήνες και έτσι ο 74χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν ο 74χρονος οδηγός έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε δρόμο του δήμου Μαλεβιζίου προκαλώντας – ευτυχώς – μόνο υλικές ζημιές.

Φοβούμενος μην τυχόν και συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ πάτησε γκάζι και έφυγε από την περιοχή του ατυχήματος.
Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία που ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου. Μέσα σε λίγη ώρα τον βρήκαν και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ όπου έδειξε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία.

Μάλιστα, επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη, αφού εγκατέλειψε το αυτοκίνητο του και έτρεξε να κρυφτεί σε ελαιώνα. Όταν ο αστυνομικός τον πλησίασε, ο 74χρονος κρατώντας πέτρες τον απείλησε ότι θα του τις πετάξει.

Πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ζήτησε συγνώμη και παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

