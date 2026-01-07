Ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια και συνετρίβη – Νεκρός Ρώσος μεγιστάνας – ΒΙΝΤΕΟ

  • Συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
  • Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ο εκατομμυριούχος Ιλιάς Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της Tattranskom, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρείας.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν το ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια στο πάρκο Ashtali, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο και να συντριβεί στο έδαφος.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρωσικό κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο επικαλείται και το Ria Novosti, τα θύματα ήταν ο εκατομμυριούχος Ιλιάς Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της μεταφορικής εταιρείας Tattranskom και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Η εταιρεία έχει έδρα την Περμ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια στο πάρκο Ashtali, ο πιλότος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

 

