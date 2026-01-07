Ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια και συνετρίβη – Νεκρός Ρώσος μεγιστάνας – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρωσικό κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο επικαλείται και το Ria Novosti, τα θύματα ήταν ο εκατομμυριούχος Ιλιάς Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της μεταφορικής εταιρείας Tattranskom και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Η εταιρεία έχει έδρα την Περμ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια στο πάρκο Ashtali, ο πιλότος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο: