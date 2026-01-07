Απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες από το λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου θα είναι σε ισχύ αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, για όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας προς τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», ενώ ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια και του πλοίου «Andros Queen». Λόγω των καιρικών συνθηκών, τις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες τροποποιήσεις στα δρομολόγια με προορισμό από και προς τις Κυκλάδες.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες.

