Κάτι Ψήνεται: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με γεύσεις από όλη την Ελλάδα – Δείτε το τρέιλερ

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο ΑΝΤ1 φέρνει στις οθόνες μας το αγαπημένο ριάλιτι μαγειρικής και οι δηλώσεις συμμετοχής ήδη ξεκίνησαν.

Με μια “νόστιμη” ανακοίνωση το κανάλι του Αμαρουσίου “ανοίγει” την όρεξη των τηλεθεατών και τους προσκαλεί να ζήσουν την εμπειρία του “Κάτι Ψήνεται“.

Στα κάρβουνα, στην κατσαρόλα, στον φούρνο, «Κάτι ψήνεται» παντού!

Ετοίμασε μενού, στρώσε τραπέζι και ερχόμαστε όπου μας καλέσεις.

Ψήνεσαι για να ανοίξεις το σπίτι σου, να δείξεις τι σημαίνει φιλοξενία, αλλά και… μαγεία στη μαγειρική; 

Το αγαπημένο τηλεοπτικό show μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.

Γιατί το «Κάτι ψήνεται» δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι μαγειρικής. Είναι άνθρωποι, ιστορίες, γεύσεις και σπίτια που ανοίγουν από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη.

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία από την κουζίνα σου, βάλε… ποδιά και δήλωσε συμμετοχή

Δείτε το τρέιλερ:

