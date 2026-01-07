«Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις» λένε οι στρατιωτικοί

Σε τροχιά σύγκρουσης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται οι στρατιωτικοί ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου των Ενόπλων Δυνάμεων, που έρχεται προς ψήφιση αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στη Βουλή. Σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και πολιορκία των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας προχωρά αύριο η ΠΟΜΕΝΣ, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο ΣτΕ για την συνταγματικότητα του νομοσχεδίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται πλέον η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου αύριο στη Βουλή, και την αμετακίνητη – όπως την χαρακτηρίζουν – στάση του Νίκου Δένδια.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συνέντευξη τύπου της ΠΟΜΕΝΣ, στην οποία ήταν παρόντες ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος και το τέως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτριος Βερβεσός.

«Ποιος είναι ο λόγος δημοσίου συμφέροντος, που γι’ αυτό το νέο σχήμα των Ενόπλων Δυνάμεων που συζητάμε σήμερα πρέπει να ισχύσει από αύριο; Πρέπει να ισχύσει από αύριο, χωρίς μία βελούδινη μετάβαση με μεταβατικές διατάξεις;» αναρωτήθηκε ο κ. Αλιβιζάτος, ο οποίος απαντώντας στο επιχείρημα ότι οι στρατιωτικοί δεν χάνουν τον τρέχοντα βαθμό τους, ο καθηγητής ήταν σαφής: «Δεν θα χάσουν το βαθμό τους… εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ακόμα πιο ακραία αντισυνταγματικό να ξηλώσουμε και τα γαλόνια. Μου θίγεις μία προσδοκία μου. Μία εύλογη προσδοκία μου να καθορίσω το μέλλον μου και το μέλλον των παιδιών μου. Οι υπαξιωματικοί που επέλεξαν το συγκεκριμένο κλάδο σε ηλικία 18 ετών, είχαν μία προσδοκία να εξελιχθούν».

Αυτή ακριβώς είναι και η βάση πάνω στην οποία ο κος Αλιβιζάτος εκφράζει την πεποίθησή του ότι η προσφυγή της ΠΟΜΕΝΣ προς το ΣτΕ δίνει πολλές πιθανότητες στο κριθεί ως αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο.

«Η πιο κραυγαλέα αντισυνταγματικότητα κι ένας δικηγόρος από εκεί ξεκινάει πάντοτε, είναι η εξουσιοδότηση. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ουσίας, δεν είναι δυνατόν στο πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπου η εξουσία ασκείται βασικά από τη βουλή να μετατίθενται σε τόσο ευρύ πεδίο πρωτοβουλίες στην κυβέρνηση, χωρίς να τίθενται κατευθύνσεις. Εκεί επάνω οι πιθανότητες να κερδηθεί μία υπόθεση είναι πολύ μεγάλες» τόνισε ο κος Αλιβιζάτος σε σχετικό ερώτημα του enikos.gr, αναφερόμενος ειδικά στη διάταξη του νομοσχεδίου που αναφέρει ότι ο υπουργός θα καθορίζει κάθε φορά τον αριθμό ακόμη και των στρατηγών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ο κος Δένδιας φροντίζει ώστε να έχουμε εμείς οι δικηγόροι πολύ δουλειά» τόνισε με σκωπτικό ύφος από τη μεριά του ο Δημήτρης Βερβεσός ο οποίος αναφέροντας τα νομικά επιχειρήματα που έχει στη φαρέτρα της η ΠΟΜΕΝΣ κατέληξε «εμείς είμαστε έτοιμοι. Τους περιμένουμε στη γωνία».

«Οι στρατιωτικοί είμαστε πολύ τυχεροί, μέσα σε όλη αυτή την ατυχία που βιώνουμε. Όταν έχεις δίπλα σου όλο αυτό το συνταγματικό και νομικό οπλοστάσιο που ανά πάσα ώρα και στιγμή τα ραντάρ τους θα εντοπίσουν τις αδυναμίες, εκεί λοιπόν η Ομοσπονδία για όλους του Στρατιωτικούς θα είναι δίπλα» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης.

«Η Ομοσπονδία ζητά ξεκάθαρα έστω και προσωρινή απόσυρση του εν λόγω βαθμολογίου. Έστω και προσωρινή για να μας ακούσει. Για να ακούσει τους θεσμικούς εκπροσώπους των στρατιωτικών η ηγεσία του υπουργείου εθνικής άμυνας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ένα τόσο σπουδαίο νομοσχέδιο το οποίο αφορά το μέλλον και τη σταδιοδρομία μας να γίνεται για εμάς χωρίς εμάς» τόνισε ο κος Κολλύρης.

Δένδιας: Μιλάμε για την ύπαρξη της Ελλάδας

«Εδώ δε μιλάμε για ένα οικονομικό συμφέρον ή για ένα συμφέρον το οποίο μπορεί μια μεταγενέστερη Κυβέρνηση με μια διορθωτική κίνηση να επαναφέρει, εδώ μιλάμε για την ίδια την ύπαρξή της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου.

«Τη στιγμή πλέον και ουδείς εξ ημών το αμφισβήτησε, που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών “ως έδει”, είναι δυνατόν η Πατρίδα μας να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί, για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα; Άρα λοιπόν εδώ το ερώτημα καθ΄ ημάς, την κυβερνητική πλειοψηφία, είναι ένα και απλό. Ή εμείς κάνουμε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση της κατάστασης, τα πράγματα είναι καλά και κατά συνέπεια ουδείς λόγος νομοθεσίας υπάρχει κι εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι, οι οποίοι έχουμε αποφασίσει να συγκρουστούμε με ένα κομμάτι εκλογικού σώματος. Ή η κατάσταση -όπως ο Ναύαρχος είπε (σ.σ. εννοεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη) – είναι τόσο κακή που δεν μπορεί να συνεχιστεί, βεβαίως με ευθύνες του πολιτικού συστήματος και βεβαίως και με ευθύνες και δικές μας, δεν βγάλαμε τη Νέα Δημοκρατία έξω από την εξίσωση των ευθυνών. Έχουν ευθύνες όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, έχουν αν θέλετε μεγάλες ευθύνες, εξηγήσιμες σε ένα βαθμό για το διάστημα της κρίσης, αλλά έχουν μεγάλες ευθύνες» κατέληξε ο Ν. Δένδιας.

Η οργή των ενστόλων μεταφέρεται πλέον στον δρόμο. Αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, η ΠΟΜΕΝΣ προχωρά σε πανελλαδική κινητοποίηση από τις 18:00 έως τις 20:00 έξω από τις Περιφέρειες και Αντιπεριφέρειες όλης της χώρας ενώ από τις 17.00 χιλιάδες μέλη της ΠΟΜΕΝΣ αναμένεται να πολιορκήσουν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τη φράση «καλή τύχη σε όσους πάνε στα δικαστήρια για την αντισυνταγματικότητα», που αποδίδεται στον Νίκο Δένδια, κύκλοι των στρατιωτικών σήκωσαν το γάντι, λένε με νόημα: «Καλή τύχη στις επόμενες εκλογές στους βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο».