Στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου – Υπό «πολιορκία» τα γραφεία της ΝΔ την Πέμπτη

Οι στρατιωτικοί ξεσηκώνονται και ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου που φέρνει προς ψήφιση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, προγραμματίζονται σειρά δράσεων, με αποκορύφωση την “πολιορκία” των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), που μετρά περισσότερες από 50 Ενώσεις και έχει εγγεγραμμένα πάνω από 25.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κατεβάζει όλους τους στρατιωτικούς στους δρόμους όλης της χώρας.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς αναμένεται να βρίσκονται υπό κλοιό από χιλιάδες στρατιωτικούς. Για εκείνη την ημέρα έχει προγραμματιστεί η ψήφιση του νομοσχεδίου, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, την ίδια ώρα, στις 6.00 το απόγευμα της Πέμπτης, χιλιάδες στρατιωτικοί μαζί με Λιμενικούς απ’ όλη τη χώρα θα… πολιορκήσουν τις Περιφέρειες και Αντιπεριφέρειες της χώρας, δίνοντας το στίγμα του πανελλαδικού ξεσηκωμού. Ο λόγος που έγινε αυτή τη επιλογή είναι κυρίως λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποκόψει την κυκλοφορία σε κεντρικές αρτηρίες.

Αύριο Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, η ΠΟΜΕΝΣ διοργανώνει συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του κορυφαίου Συνταγματολόγου κ. Νίκου Αλιβιζάτου, ο οποίος θα παρουσιάσει και θα τεκμηριώσει τη γνωμοδότηση που ο ίδιος υπογράφει κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, βάσει της οποίας το νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας περιέχει άρθρα με ζήτημα συνταγματικότητας.

Η ΠΟΜΕΝΣ με ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει υπόψιν τα αιτήματά τους, πάνω σε ένα βαθμολόγιο που προκαλεί δικαιολογημένη αναστάτωση στα εν ενεργεία στελέχη και στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών Υπαξιωματικών.

«Βάσει της εικόνας που αποκομίσαμε, δεν έχουν διορθωθεί οι αβλεψίες – αδικίες για τις τάξεις 93-94-95, αφού η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τους “κρατάτε” Ταγματάρχες αντί να έχουν την βαθμολογική εξέλιξη που προέβλεπε ο εντελώς πρόσφατος νόμος 5018/2023. Αναμένουμε έστω και την ύστατη στιγμή διόρθωση των ρυθμίσεων για τις τάξεις αυτές, όπως έχει ζητήσει η Ομοσπονδία μας» επισημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανοιχτή επιστολή, οι τάξεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ που υπάγονται στον 3883/10, φαίνεται να κατακερματίζονται σε τρεις κατηγορίες πχ :

1η κατηγορία του 3883/10:

Από την τάξη 1996 έως και την τάξη 1999 διατηρούνται ως Ταγματάρχες δίνοντας τους τον βαθμό αυτό, στους τελευταίους μήνες της 35ετους πορείας τους, χωρίς να ληφθεί υπόψιν ότι πολλοί εξ αυτών είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επομένως θα έφταναν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. «Αναμένουμε έστω και την ύστατη στιγμή τη διόρθωση των ρυθμίσεων για τους συναδέλφους μας αυτούς, που διεκδίκησαν με επιτυχία και με προσωπικούς κόπους ετών, να τιμηθούν όπως ανέμεναν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο» αναφέρουν.

2η κατηγορία του 3883/10:

Από την τάξη 1999 μέχρι και την τάξη 2009 γίνονται Λοχαγούς τους τελευταίους μήνες της σταδιοδρομίας τους, παρόλο που και αυτοί είναι στον 3883/10 και δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις παλαιότερες τάξεις συναδέλφων τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πτυχία τους.

3η κατηγορία του 3883/2010:

Τάξη 2010 : 6 χρόνια Ανθυπολοχαγοί, 3 χρόνια Υπολοχαγοί και αποστρατεία

Τάξη 2011 : 4 χρόνια Ανθυπολοχαγοί, 2 χρόνια Υπολοχαγοί και αποστρατεία

Τάξη 2012 : 2 χρόνια Ανθυπολοχαγοί, 1 χρόνο Υπολοχαγοί και αποστρατεία

Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΕΝΣ και αυτές οι τρεις σειρές υπάγονται μαζί με τις παραπάνω στον 3883/10. «Παρόλα αυτά συμβαίνει το απίστευτο να μην έχουν σε αυτό το βαθμολόγιο, και αυτοί την ίδια εξέλιξη τόσο με τους περισσότερο όσο και με τους λιγότερο παλαιούς συναδέλφους τους».

Για τις τάξεις 2013 έως και σήμερα, η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης κατά την ΠΟΜΕΝΣ πλήττεται βάναυσα, αφού για έναν χρόνο και δύο χρόνια διαφορά στην κατάταξη των στελεχών οι διαφορές στην βαθμολογική εξέλιξη είναι χαοτικές.

«Συνάδελφοι μας εν ενεργεία ή οι σημερινοί σπουδαστές των σχολών που άφησαν Πανεπιστημιακές σχολές για να ενταχθούν στις Σχολές ΑΣΣΥ εμπιστευόμενοι την προκήρυξη της Πολιτείας, δίκαια αισθάνονται την αδικία της Πολιτείας στα όνειρα και στην προοπτική τους» επισημαίνουν.

Για το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), η ΠΟΜΕΝΣ επισημαίνει ότι είναι «αόρατοι» στο πολυνομοσχέδιο. Μάλιστα, παρότι «η ίδια η Κυβέρνηση πριν δύο χρόνια τους έδωσε τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων και το βαθμό του Λοχαγού στην αποστρατεία, τους παίρνει πίσω και όλοι θα παραμένουν στον φέροντα βαθμό μέχρι την αποστρατεία τους».

Επίσης για τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), τους αφαιρείται ο βαθμός του Αρχιλοχία και των αντιστοίχων. Κάτι που σημαίνει ότι θα παραμένουν για οκτώ χρόνια στον βαθμό του Στρατιώτη με ότι αυτό συνεπάγεται για τις αποδοχές τους αλλά και στα υπόλοιπα δικαιώματά τους.

Και η ανοιχτή επιστολή της ΠΟΜΕΝΣ προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταλήγει:

«Για να αποδείξουμε ότι δυστυχώς δεν τιμάται το Σώμα Υπαξιωματικών με το βαθμολόγιο όπως ευρέως διαφημίζεται, θα θέσουμε το εύλογο ερώτημα που δεν φαίνεται πουθενά η απάντηση :

Σε ποιο σημείο αυτού του βαθμολογίου προβλέπεται ο Αρχηγός των Υπαξιωματικών;

Κύριε Υπουργέ,

Με κάθε πρόσφορο τρόπο επιδιώκουμε να γίνει κατανοητό από πλευράς σας, ότι φρόνιμο και πρέπον, πριν την ψήφιση του βαθμολογίου, θα ήταν να ακούσετε την βάση του στρατεύματος που εκφράζεται από τον πολυπληθέστερο και αντιπροσωπευτικότερο εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Κάποιοι σύμβουλοι σας, όπως φαίνεται δεν σας μεταφέρουν την απόλυτη αλήθεια που δεν είναι άλλη από την εξής απλή:

Σε 10 χρόνια από σήμερα – το 2035 θα αποστρατεύονται μαζί με τις δύο μεγαλύτερες σειρές ΕΠΟΠ και όλους τους ΕΜΘ, οι πολυπληθείς σειρές ΑΣΣΥ μέχρι και αυτές που εισήχθησαν το 2000.

Σε 20 χρόνια από τώρα – το 2045 θα έχουν αποστρατευτεί και οι τελευταίοι από τους περίπου 10.000 ΑΣΣΥ των σειρών που εισήχθησαν το 2010.

Άρα σε 20 χρόνια από σήμερα, πόσοι ΑΣΣΥ μένουν για την πυραμίδα; Ούτε 5000 στελέχη. Με καθαρά φθίνουσα πορεία, αν αναλογιστεί οποιοσδήποτε ότι οι σειρές:

2011 θα έχουν το 2045 : 34 χρόνια υπηρεσίας και θα αποστρατεύονται την επόμενη χρονιά,

2012 θα έχουν το 2045: 33 χρόνια υπηρεσίας και θα αποστρατεύονται σε δύο μόλις χρόνια κ.ο.κ

Σας καλούμε να ζητήσετε διευκρινήσεις από τους επιτελείς σας για την παραπάνω μελέτη μας, αν ευσταθεί ή αν κάνουμε κάποιο λάθος στην εκτίμηση των στοιχείων.

Και σε όλα αυτά αν συνυπολογίσετε να κάνετε πράξη το αίτημα της Ομοσπονδίας μας για την μάχιμη 5ετια σε 7ετια που τόσο εσείς όσο και το Υπουργείο Εργασίας εξετάζετε θετικά, τότε κύριε Υπουργέ η πυραμίδα όπως την οραματίζεστε θα έχει μορφοποιηθεί πολύ νωρίτερα της εικοσαετίας.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να αποσύρετε προσωρινά τα άρθρα του βαθμολογίου, να εξετάσετε με τους επιτελείς σας την μελέτη που σας παραθέτουμε και με την ευκαιρία της επιστολής μας αυτής αιτούμαστε συνάντηση έστω και την ύστατη στιγμή όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας θέσουμε προς αξιολόγηση σας προτάσεις που θα δώσουν νέα πνοή στους συναδέλφους μας που τόσο το έχουν ανάγκη.

Κύριε Υπουργέ,

Αν δεν ήμασταν πεπεισμένοι για την δίκαιη, για την εύλογη, για την ηθικά και συνταγματικά ορθή πρόταση μας, δεν θα επιμέναμε.

Σύμμαχος μας σε αυτήν την πρόταση είναι και ο Συνταγματολόγος κ. Αλιβιζάτος ο οποίος κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας μας έχει συντάξει γνωμοδότηση επί των άρθρων του βαθμολογίου.

Η Ομοσπονδία μας διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για την παρουσίαση της γνωμοδότησης, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Αλιβιζάτο, μεθαύριο Τετάρτη 7/1 στις 12:00 στο AMALIA HOTEL, αμέσως μετά το πέρας της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία όπως εξουσιοδοτήσετε κάποιους εκ των εισηγητών του βαθμολογίου που φέρνετε στην Βουλή, να τιμήσει με την παρουσία και τις γνώσεις του την εκδήλωσή μας και να ανταλλάξουμε θέσεις και απόψεις, στο πλαίσιο ενός υγιούς και θεσμικού δημόσιου διαλόγου, με γνώμονα το καλό των συναδέλφων μας στρατιωτικών και το συνταγματικά ορθό.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι ακόμη και την ύστατη αυτή στιγμή μπορεί να αποφευχθεί η υιοθέτηση ρυθμίσεων που θίγουν στον πυρήνα τους, τα δικαιώματα των εν ενεργεία Στρατιωτικών.

Διαφορετικά όπως ως έγκριτος νομικός γνωρίζετε, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, ως ο μόνος τρόπος για τη δικαίωσή μας».