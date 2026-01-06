Η σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ δοκιμάζει τα όρια της διπλωματικής πίεσης της Κίνας

Τα διπλωματικά όρια της Κίνας δοκιμάζει η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι ενεργούν σαν «παγκόσμιος δικαστής», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Κίνα δεν αποδέχεται την επιβολή της θέλησης μιας χώρας πάνω σε άλλη και ζητώντας την απελευθέρωση του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Το Πεκίνο ακολουθεί μια πολιτική μη επέμβασης και επικρίνει συστηματικά τη στρατιωτική δραστηριότητα που διεξάγεται χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η απαγωγή και σύλληψη από τον αμερικανικό στρατό του ηγέτη ενός από τους «παντός καιρού» στρατηγικούς εταίρους της Κίνας θα αποτελέσει μια «λυδία λίθο» για τον ισχυρισμό του Πεκίνου ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση κρίσιμων παγκόσμιων χωρίς να ακολουθεί τον στρατιωτικό δρόμο της Ουάσινγκτον.

«Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να ενεργήσει ως η παγκόσμια αστυνομία, ούτε δεχόμαστε ότι οποιοδήποτε έθνος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο παγκόσμιος δικαστής», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον Πακιστανό ομόλογό του κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο την Κυριακή, αναφερόμενος πλαγίως σε «αιφνίδιες εξελίξεις στη Βενεζουέλα».

«Η κυριαρχία και η ασφάλεια όλων των χωρών θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως βάσει του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο Wang, στις πρώτες του δηλώσεις από τότε που οι εικόνες του 63χρονου Μαδούρο με δεμένα μάτια και χειροπέδες το Σάββατο σόκαραν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

«Κρίσιμος σε επίπεδο ρητορικής ο ρόλος της Κίνας»

Τη στιγμή που ο Μαδούρο εμφανίστηκε στην πρώτη ακρόαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες περί «ναρκοτρομοκρατίας», λίγα τετράγωνα μακριά, λάμβανε χώρα σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Κολομβίας – με την υποστήριξη της Κίνας και της Ρωσίας – για να συζητήσει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τον συλλάβει, μια κίνηση που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο ρόλος της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και κορυφαίας εμπορικής δύναμης θα είναι κρίσιμης σημασίας για την άσκηση κριτικής στις ενέργειες της Ουάσιγκτον.

«Δεν υπάρχει κάποια σημαντική υλική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η Κίνα στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, αλλά σε επίπεδο ρητορικής, το Πεκίνο θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο όταν ηγηθεί της προσπάθειας στον ΟΗΕ μαζί με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες για τη συσπείρωση της κοινής γνώμης κατά των ΗΠΑ», δήλωσε ο Eric Olander, συνιδρυτής του China-Global South Project.

Πηγή: Reuters