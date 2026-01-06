Γκερσόν Γιαμπουσελέ: Έβαλε… φρένο στις φήμες περί επιστροφής του στην Ευρώπη – «Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA»

Γκερσόν Γιαμπουσελέ: Έβαλε… φρένο στις φήμες περί επιστροφής του στην Ευρώπη – «Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA»

Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε ξανά στο προσκήνιο των μετεγγραφικών σεναρίων, κυρίως λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του στους Νιου Γιορκ Νικς. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έδωσαν τροφή στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη και να συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ, που φέτος διανύει την τέταρτη του σεζόν στο ΝΒΑ, θέλησε να δώσει ένα τέλος σε όλα αυτά. Σε συνομιλία που είχε με Γάλλο YouTuber, ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στην Ευρώπη, αφού στόχος του είναι να συμπληρώσει τουλάχιστον μία πενταετία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Αν παίξεις τρία χρόνια εκεί, εξασφαλίζεις σύνταξη για όλη σου τη ζωή. Μετά από τέσσερα χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα επίσης για όλη σου τη ζωή. Μετά από πέντε χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα για όλη σου την οικογένεια. Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA, ώστε η οικογένειά μου να έχει το πλεονέκτημα της ιατρικής περίθαλψης για πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά ο Γιαμπουσέλε, βάζοντας έτσι φρένο στις φήμες.

Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίζεται φέτος στους Νικς, ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα των Σίξερς, πραγματοποιώντας την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Διαθέτει συμβόλαιο ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με player option για πέμπτη χρονιά, γεγονός που αποδεικνύει πως είναι αποφασισμένος να παραμείνει στον κορυφαίο μπασκετικό «κόσμο» του NBA.

01:50 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

